Toma de rehenes en CABA: los presos serán trasladados y la comisaría quedará cerrada

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Alberto Giménez, informó que la Alcaidía porteña n°1 quedará cerrada a partir de esta noche luego de que ocurriera un motín de presos este jueves con toma de rehenes de personal oficial. Después de más de cinco horas de negociación, Giménez habló ante la prensa y aseguró que tanto el subcomisario, el inspector y el oficial mayor que habían sido tomados como rehenes fueron liberados. Además informó que a los 23 detenidos les sumarán nuevos cargos que agravarán sus penas.

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