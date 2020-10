De la última disposición del juez de Garantías, Martín Rizzo, quien viene llevando adelante las tomas en Guernica sólo quedan 6 días para que se ejecute el desalojo: el 23, 26, 27, 28, 29 y/o 30 de octubre. En tanto, el gobierno bonaerense continúa trabajando a contrarreloj para evitar que se lleve adelante la medida.

En ese sentido, en la última semana, desde el ministerio de Desarrollo para la Comunidad provincial realizaron un nuevo relevamiento en el lugar. No fue una tarea fácil por dos motivos: el primero de ellos se debió a una serie de negociaciones con las organizaciones para que los dejasen entrar al predio sin conflictos de por medio. El segundo se debió a que toda la semana llovió lo que atrasó el proceso de relevamiento y diálogo con las personas.

Según pudo averiguar El Destape, luego de haber registrado a los y las habitantes de las tierras tomadas, “hay aproximadamente 500 personas que estaban en el censo realizado en su debido momento”. Es decir, desde que comenzó el conflicto, sólo quedarían 500 personas de las más de 1200 familias que a lo largo de las semanas firmaron acuerdos con el ministerio y volvieron a sus casas o fueron trasladados a otros espacios.

En la cartera ministerial reconocen que la situación es heterogénea: las ocupaciones se enmarcan en un reclamo, con actores más dinámicos y otros más pasivos. “Hay gente con necesidad habitacional, hay gente que vive ahí, pero no son todos los que están enmarcados en el conflicto. Muchos tienen un lugar dónde quedarse, el problema es que muchos están en condiciones de hacinamiento”, explicaron voceros gubernamentales.

En diálogo con El Destape, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, desmiente las cifras oficiales: “Son excusas para automentirse o mentir a la población. La semana pasada los propios vecinos armaron un censo y el resultado es que había 1.300 familias, cuando desde el Ministerio venían diciendo que solo había 80 o 90 familias. Como no lograban ponerse de acuerdo se acordó relevar en conjunto, el gobierno aceptó y hay 1.200 familias, por eso justifican y dicen no son las familias del primer momento”.

Relevamiento oficial

En tanto, desde el ministerio conducido por Andrés “Cuervo” Larroque, detallaron que el nuevo registro les permitió determinar “qué tanto se había consolidado la ocupación”, y los referenció para “comprender que mucha gente no vive ahí, lo que no quiere decir que no tenga necesidad habitacional real”.

Respecto de las cifras dispares respecto de cuántas personas están en Guernica desde que comenzó la toma y cuántas podrían haberse sumado, desde el gobierno indican que “muchas personas fueron convocadas por distintas organizaciones”, en particular desde el Partido Obrero.

Por su parte, Solano, manifestó que “el reclamo de los vecinos es bastante módico” y que “Larroque tiene que buscar una solución definitiva”. Este viernes a las 10 horas estarán en el Obelisco en una jornada solidaria con las familias de Guernica. Quienes quieran pueden acercarse y donar colchones, frazadas y abrigos. A las 12 horas marcharán desde la nueva de Julio a Plaza de Mayo.