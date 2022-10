Continúan las tomas en cuatro colegios y organismos de DDHH apoyaron a los estudiantes

Las organizaciones repudiaron las "estrategias de criminalización" ejercidas por el gobierno porteño. La ministra Acuña cargó contra los padres que apoyan la medida de fuerza.

Alumnos y alumnas de cuatro colegios porteños mantienen las tomas de los edificios en reclamo de mejoras en las viandas, soluciones de infraestructura y en rechazo a las prácticas laborales. En las últimas horas fueron levantadas las medidas de fuerza en la Escuela Superior de Educación Artística en Música Juan Pedro Esnaola y en la de Arte de Cerámica 1. En paralelo, organizaciones de derechos humanos respaldaron a los estudiantes porteños que participan de las tomas en colegios y se solidarizaron con ellos y con sus familias por las amenazas y "estrategias de criminalización" ejercidas por el gobierno porteño.

Según informaron desde la cartera educativa que conduce Soledad Acuña a El Destape, el conflicto continúa en la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, la escuela “Rodolfo Walsh”, el Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg (Lengüitas) y la Técnica N° 6 Fernando Fader. Sobre esta última, aclararon que se levantará mañana al mediodía. "Dialogamos con los estudiantes que levantaron la toma. Con quienes tengan tomadas las escuelas no hay diálogo", advirtieron desde el gobierno porteño a este portal. Acuña resaltó que la denuncia penal y la demanda civil a los padres que acompañan la medida de fuerza se debe a que "son los responsables adultos de lo que pudiera pasarles a los chicos durante ese periodo que están intrusando un edificio público y que además están sin cuidado adulto y por lo que sucediera con el patrimonio".

En una reunión llevada a cabo hoy en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, distintas organizaciones de derechos humanos mostraron se apoyo a los estudiantes. "Aquí estamos para apoyarlos, chicos, sus reclamos son justos. Me siento conmovida al ver que no bajan los brazos a pesar de las amenazas. Por ustedes, los lápices siguen escribiendo", dijo Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, durante una conferencia de prensa realizada en el barrio de Monserrat.



De la conferencia participaron también, entre otras organizaciones, HIJOS, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Los 12 de la Santa Cruz, Buena Memoria, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). "Nos solidarizamos con los estudiantes criminalizados por el Gobierno de la Ciudad, que hizo una denuncia ante la justicia acusándolos de permanecer en lugares sin autorización", dijo Morales en este marco. Explicó que "en la escuela no rigen las normas de un club, rigen las reglas de no discriminación y del reconocimiento de los derechos de la comunidad educativa".

"Ahora dicen que el problema es de la justicia que tiene que avanzar en la investigación de los delitos. Qué bonita forma de escuchar y encontrar soluciones", ironizó. También se refirió a la "estrategia inadmisible" de Rodríguez Larreta de "presionar a las familias económicamente, enviándole una carta documento para que paguen, cada una, un millón doscientos mil pesos" por supuestos daños al patrimonio escolar. "El objetivo de este proceso de criminalización es silenciar el reclamo", advirtió y definió la estrategia del Ejecutivo porteño como "jurídicamente inviable y políticamente lamentable".

Ayer, en unas declaraciones a Radio Rivadavia, Acuña se refirió a las tomas y aseguró: "No amenazamos solamente a los padres, sino que ya iniciamos una denuncia en el fuero contravencional y penal por la seguridad a aquellos padres que manifestaron que acompañaban, apoyaban y avalaban la medida de fuerza". Además, añadió: "Fueron denunciados porque son los responsables adultos de lo que pudiera pasarles a los chicos durante ese periodo que están intrusando un edificio público y que además están sin cuidado adulto y por lo que sucediera con el patrimonio. Pero además les iniciamos una demanda en lo civil porque el estado, los porteños con nuestros impuestos, estamos financiando el salario de docentes que no pueden ir a trabajar".

La ministra también aseguró que los estudiantes "se quejan por las destrucciones que ellos mismos hacen". "El Mariano Acosta se quejaban por cuestiones de infraestructura y es un edificio centenario. Es uno de los primeros colegios normales de la Ciudad de Buenos Aires que fue refaccionado a nuevo en época de Estaban Bullrich que tenia los baños absolutamente vandalizados. En el 2020 lo hicimos a nuevo y después vino la pandemia. Un solo año de presencialidad y hoy están nuevamente destrozados por actos de vandalismo", continuó.

En tanto, en la conferencia de prensa también estuvieron representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación Docente Ademys-CTA y aseguraron que "mañana realizarán una medida de fuerza para acompañar al movimiento estudiantil y decirle al Gobierno de la ciudad que invierta en las escuelas".

Las tomas de escuelas en primera persona: qué exigen los estudiantes

En la misma conferencia de prensa que tuvo lugar este lunes por la tarde, tomaron la palabra varias estudiantes. Entre ellas Valentina, de la escuela Rogelio Yrurtia del barrio Parque Avellaneda, actualmente tomado. "Recibimos múltiples amenazas; la policía quiso entrar al establecimiento y hubo personas infiltradas que no querían identificarse, decían que venían a revisar cosas de electricidad o plomería", detalló.



Por su parte, Malena, del colegio Manuel Belgrano del barrio de Barracas, describió uno de los reclamos estudiantiles: "Estamos 11 horas cátedra en el establecimiento y las viandas tienen un valor nutricional muy bajo; nos cansamos de reclamar que vienen en mal estado; exigimos una mesa de diálogo, queremos formar parte de las decisiones". "Los mensajes de odio que da la ministra de Educación (porteña) en los medios de comunicación incita a la violencia", planteó.

Luego intervino Agustina, de la escuela normal Lenguas Vivas Sofía Broquen de Spangenberg, ubicada en Palermo, y sintetizó que, en su caso, el "principal reclamo son las pasantías mal implementadas".Después, tomó la palabra Elsa Lombardo, abuela y tutora de su nieta, que cursa 4° año en el colegio Federico García Lorca, de Paternal., contó la mujer.