El economista Carlos Melconian cuestionó el modelo cambiario de Javier Milei al plantear que dejar correr el tipo de cambio es una estrategia válida para evitar un atraso "en tiempos de paz", pero que cuando existen tensiones financieras previo a las elecciones puede transformarse en una "corrida".

{{{htmlAmp}}}

"Al tipo de cambio hay que dejarlo correr. No podés atrasar el tipo de cambio", afirmó Melconian en una entrevista con Ahora Play.

Sin embargo, marcó una diferencia entre un deslizamiento administrado y hacerlo en una situación de inestabilidad. "Lo tenés que dejar correr en tiempos de paz. En tiempos de guerra es corrida. En tiempos de paz es política económica", apuntó.

Según el economista, "en tiempos de paz deslizo el tipo de cambio y estoy evitando su atraso", mientras que "en tiempos de guerra te están llevando puesto". Sus declaraciones se produjeron en medio de la suba del dólar blue a $1.730 para la venta y el incremento del riesgo país arriba de los 1.100 puntos.

El "ruido financiero" que se adelantó

Melconian también dijo que las tensiones que esperaba para el próximo año electoral aparecieron antes de lo previsto. "En el 2025, ruido financiero. En el 2026, ruido real y no financiero. Y ahora, faltando un mes, ruido financiero. Qué es lo que proyectábamos para el 2027", cuestionó.

Al analizar la situación del mercado, sostuvo: "No sé si llamarlo corrida. Es una cuenta de almacenero". Luego, explicó que ese esquema depende de las exportaciones y del ingreso de fondos, mientras que entre los factores que pueden presionar aparecen "la importación, demanda de la gente y pago de la deuda".

"Esto es lo que tiembla de nuevo. Esto en el tercer año de los anteriores hizo ruido", señaló el expresidente del Banco Nación.

El economista también al papel que podrían tener las herramientas utilizadas por el Gobierno para enfrentar las tensiones financieras. "A la hora de los bifes, es esto: el swap chino, Bessent", afirmó.

Críticas al rumbo y la recesión actual

Melconian cuestionó además el resultado de la política económica y vinculó las dificultades actuales con la falta de resultados. "Pateó el hormiguero, tuvo una política destructiva y hoy, al tercer año, no recoge resultados", resaltó.

"La recesión no es una sorpresa, es lo natural de esta política económica", afirmó, y agregó: "Hay que ser muy torcido de mente para buscar una recesión".

También apuntó contra las prioridades del Gobierno: "El ministro se dedica al tipo de cambio y a la deuda y el Presidente al superávit fiscal. Bienvenido, pero no se come, no se cura y no se educa".

En ese sentido, subrayó que el Gobierno deberá definir su estrategia de cara a las próximas elecciones. "Hoy el problema que tiene el Gobierno es qué hace con la elección", planteó, y advirtió: "Así como las pymes no ven horizonte, la gente no ve horizonte".