El riesgo país volvió a dispararse luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, diera una entrevista en la previa de la apertura de los mercados financieros. Las palabras del titular del Palacio de Hacienda no sirvieron de nada y generaron el efecto contrario.

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El índice medido por el JP Morgan escala más de 3% y se ubica en 1.131 puntos básicos, lo que supone un incremento del 43,7% en lo que va de noviembre. Respecto a 12 meses atrás, la disparada es del 98%, luego de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025.

Luis Caputo: “No me preocupa la suba del dólar”

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo este miércoles que no le preocupa la suba del dólar porque es producto de la situación global y afirmó que el traslado a precios será menor.

“No me preocupa la suba del dólar porque vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo”, señaló el funcionario en una entrevista televisiva.

Cuánto cotiza el dólar en la previa de la apertura

El dólar oficial minorista cerró este martes en $1.615 para la venta en las pizarras del Banco de la Nación Argentina y registró una suba de $15 respecto del cierre del viernes previo al fin de semana largo. El avance de la divisa estuvo acompañado por incrementos generalizados en las cotizaciones paralelas y financieras, en una rueda marcada por una fuerte demanda de cobertura por parte de los inversores.

En la entidad bancaria estatal, el tipo de cambio oficial finalizó la jornada en $1.565 para la compra y $1.615 para la venta. En el segmento mayorista, referencia para las operaciones de comercio exterior, la cotización también operó al alza desde el inicio de la sesión tras el feriado nacional, consolidando la tendencia ascendente acumulada durante noviembre.

El mercado informal replicó la presión alcista de la plaza oficial desde las primeras operaciones de la tarde. En la City porteña, el dólar “blue” concluyó en $1.680 para la compra y $1.700 para la venta, lo que ubicó la brecha cambiaria frente al minorista en torno al 4,6%.

Las cotizaciones bursátiles, por su parte, reflejaron una intensa dolarización de carteras que llevó al dólar Contado con Liquidación (CCL) a superar momentáneamente los $1.800 durante la rueda, para estabilizarse cerca de los $1.791 hacia el cierre. En sintonía, el dólar MEP o Bolsa registró subas moderadas y finalizó alrededor de los $1.689.