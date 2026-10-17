El peronismo celebra un nuevo Día de la Lealtad, en homenaje al 17 de octubre de 1945. Hay 15 preguntas, cuatro opciones y una sola respuesta correcta para este test peronista. Las primeras ocho se concentran en octubre de 1945; las siete restantes amplían el recorrido por el primer peronismo. La respuesta y la explicación deben mostrarse después de que el lector elija, no antes.

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