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Día de la Lealtad

Test peronista del Día de la Lealtad: cuánto sabés de verdad sobre el 17 de octubre y el justicialismo

Una movilización obrera, una plaza y una fecha que marcó la política argentina. Poné a prueba lo que sabés con estas 15 preguntas y descubrí la historia detrás de cada respuesta.

17 de octubre, 2026 | 09.00
día de la lealtad

El peronismo celebra un nuevo Día de la Lealtad, en homenaje al 17 de octubre de 1945. Hay 15 preguntas, cuatro opciones y una sola respuesta correcta para este test peronista. Las primeras ocho se concentran en octubre de 1945; las siete restantes amplían el recorrido por el primer peronismo. La respuesta y la explicación deben mostrarse después de que el lector elija, no antes.

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