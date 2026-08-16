Tensión en Venado Tuerto: docentes se concentrarán para visibilizar sus reclamos ante Pullaro

La tensión entre el sector docente santafesino y el gobierno de Maximiliano Pullaro no para de escalar. La delegación General López del gremio Amsafé convocó a trabajadores de la educación del departamento a concentrarse este lunes en la plaza San Martín de Venado Tuerto, con el objetivo de visibilizar sus reclamos ante el gobernador.

Bajo la consigna “Todos a la plaza San Martín”, dirigentes de la seccional local pidieron a los docentes que participen y lleven carteles para expresar sus petitorios ante la presencia del gobernador. “A visibilizar nuestro reclamo ante el gobernador” y “Traé tu voz en un cartel” son las consignas centrales de la convocatoria difundida por la organización gremial.

La convocatoria está prevista para las 13.45, en la esquina de Belgrano y Marconi, en la previa del acto oficial por el 176° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, que comenzará a las 14.15 y será encabezado por Pullaro y el intendente Leonel Chiarella.

La movilización se produce en un contexto de alta conflictividad. Días atrás, la secretaria general de Amsafe General López, Silvia Buzzi, cuestionó la política salarial de la administración provincial y sostuvo que los maestros atraviesan una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

En ese sentido, señaló que los trabajadores de la educación perdieron más del 35% del salario desde el inicio de la actual gestión y cuestionó el descuento del día de paro y la pérdida del beneficio de Asistencia Perfecta para quienes adhieren a medidas de fuerza. En las últimas semanas, la situación se agravó luego de que la administración de Pullaro oficializara por decreto el aumento salarial rechazado por los sindicatos.

Desde Amsafé también cuestionan que el debate sobre educación quede reducido a la cantidad de días de clases. De acuerdo a lo detallado por el medio Venado24, Buzzi sostuvo que “la cantidad de días de clase no equivale a calidad educativa” y reclamó mejores condiciones laborales y salariales para los trabajadores del sector.

Amsafé reclama más de 500 vacantes docentes

El gremio docente presentó un relevamiento propio y exigió al Ministerio de Educación que más de 500 cargos y horas cátedra que el sindicato identificó como vacantes sean incorporados al próximo movimiento de traslado.

El reclamo no se limita a una cuestión administrativa: desde AMSAFE advierten que, si esos cargos no son liberados e incorporados antes de la segunda etapa del proceso, podrían quedar fuera no solo del traslado sino también de la posterior titularización. El sindicato ya presentó el relevamiento ante las distintas Regionales del Ministerio de Educación y ante la propia cartera provincial, aunque asegura que hasta el momento no recibió una respuesta oficial.

“Las vacantes, a nivel provincial, detectamos más de 500 que faltarían para este proceso de traslado”, señaló Lucas Rodaz, secretario de Prensa de AMSAFE, en diálogo con El Destape. El dirigente explicó que el objetivo es que esos puestos sean incorporados antes de que los docentes deban seleccionar las vacantes disponibles.

El gremio distingue dos grandes grupos: por un lado, están las vacantes reales, es decir, cargos que quedaron efectivamente libres debido a jubilaciones u otras situaciones. “Entre esas vacantes están las vacantes reales, que son de compañeros que se han jubilado, o por diferentes motivos que han quedado realmente sin un agente en el lugar”, explicó Rodaz.

El segundo grupo corresponde a cargos cuyos titulares fueron asignados a tareas diferentes definitivas por las juntas médicas. En estos casos, AMSAFE sostiene que los docentes ya no regresarán a sus puestos originales y que, por lo tanto, esos cargos deberían ser liberados para incorporarlos al traslado. “Son vacantes que están como con reemplazantes de larga duración, pero también son vacantes reales”, sostuvo Rodaz.