El diputado Mariano Campero abandonó el bloque de La Libertad Avanza (LLA), por lo que la bancada oficialista pasó de tener 95 legisladores a poseer 94. Es la segunda vez que Campero cambia de bloque, ya que formó parte del grupo de "radicales con peluca" que había pasado de la Unión Cívica Radical (UCR) a las filas libertarias.

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En una carta dirigida a Martín Menem, Campero explicó los motivos de su decisión. "Me dirijo a usted a fin de comunicarle mi decisión de dejar de formar parte del bloque de La Libertad Avanza a partir del jueves 19 de noviembre de 2026, y solicitar que se tome debida nota de la misma", inició.

"Ha sido un honor para mi haber podido aportar en los momentos más difíciles del Gobierno. La Argentina atravesaba una etapa muy complicada y pudimos sostener el rumbo cuando no había números en el Congreso. De eso me siento parte y lo voy a reivindicar siempre", expresó y agregó: "Hoy, sin embargo, hay situaciones en Tucumán que hacen imposible seguir integrando el bloque. Me refiero, en concreto, al acuerdo que hay entre el gobernador Osvaldo Jaldo (Partido Justicialista) y Lisandro Catalán, de LLA Tucumán. Este pacto motivó recientemente el desistimiento por parte del partido. Creo de la acción judicial que impulsamos junto a otras fuerzas de la provincia para impedir una nueva candidatura del gobernador Jaldo por el artículo 90 de la Constitución provincial".

Por último, el diputado tucumano escribió: "Mi decisión, conversada con las autoridades del bloque, responde a una convicción firme: los intereses de los tucumanos y el respeto a las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier acuerdo politico. Quiero agradecer al señor presidente de la Nación, Javier Milei, a usted, a las autoridades del bloque y a cada uno de mis colegas por la labor compartida en todo este tiempo. Seguiré trabajando desde mi banca con las mismas convicciones, acompañando aquellas iniciativas que considere correctas para la Argentina y para Tucumán".

La derrota del Gobierno en Diputados

El miércoles, el oficialismo sufrió una nueva derrota en la Cámara de Diputados, al no conseguir quórum para la sesión especial en la que se iba a tratar el proyecto de "soberanía" y la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

Minutos después de las 12, Martín Menem se confirmó que se levantaba la sesión porque bajaron solo 126 diputados al recinto, cuando es necesario que haya 129 para que se pueda hacer la sesión. Ni los diputados de Unión por la Patria (UP) ni los de la Izquierda ni los de la Coalición Cívica (CC) se hicieron presentes. También hubo ausencias de Provincias Unidas y del Movimiento Integración y Desarrollo (MID), que fueron claves para que no prospere.