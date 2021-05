El secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, salió a responder las críticas que le hicieron desde el programa de Mirtha Legrand (conducido por Juana Viale) por acceder a vacunas para los choferes de tramos internacionales.

El sindicalista les recordó a Viale y a quienes estaban como invitados a "Mesaza" (Patricia Bullrich, Diego Cabot, Luis Gasulla y Baby Etchecopar) que desde el primer día de la pandemia "no dejaron de trasladar sus productos. Y disparó: "A muchos que están sentados en esa mesa les llevaron hasta el papel higiénico y, seguramente, a su abuela le llevaron los pañales los camioneros".

Desde ese programa cuestionaron duramente a Camioneros por haber accedido a 4600 vacunas para los trabajadores de tramos internacionales. Y entonces, Pablo Moyano estalló contra ese canal y contra la diva.

"Me pasaron un resumen de la Mesaza o la mesa no se de quién que criticaban que el Gobierno accedió a la presión de Moyano por las 4600 vacunas que van a recibir los camioneros", arrancó Moyano un audio que le envió a sus delegados y que trascendió públicamente. Asimismo, los catalogó de "esos inútiles que hablan leyendo títulos que nada tienen que ver con la realidad". Y apuntó directamente contra referentes de los medios y de la oposición: "A ‘Baby’ Etchecopar, a Bullrich y la que conduce ese programa deberían enaltecer a los camioneros que desde el primer día no dejaron de trasladar sus productos".

"Desde el primer día que comenzó la pandemia fuimos esenciales y esas 4600 vacunas son para los compañeros que entran a Brasil, Paraguay y Bolivia", remarcó Moyano por la polémica generada. Por último, los señaló por "despreciar a los trabajadores". Y cerró: "Los camioneros vamos a seguir luchando y peleando por mejores condiciones laborales, por mejores salarios y para la derecha nunca más vuelva a nuestro país".