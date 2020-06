Denunciaron a Baby Etchecopar por el insulto a Cristina Kirchner

Diputadas y senadoras nacionales del Frente de Todos presentaron el lunes una denuncia ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual contra el periodista Angel "Baby" Etchecopar por sus "expresiones de odio y violencia" contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en el programa de televisión "La Mesa de Mirtha".

En el programa ahora conducido por Juanita Viale, el comunicador se refirió a la ex presidenta como "el cáncer de la Argentina" y opinó que "mientras Cristina Kirchner 'moje' en política, no va a haber paz nacional". Horas más tarde pidió disculpas por haberle dicho que era el cáncer, aunque en ese mismo momento continuó con las agresiones a la ex presidenta.

Para los firmantes de la presentación, "Etchecopar utiliza un mensaje estereotipado y discriminatorio, que reproduce la desigualdad en las relaciones de género y busca naturalizar un rol de subordinación de la mujer en la sociedad".





"Más aún -añadieron- presupone que una mujer está 'sola' si no tiene un hombre que la acompañe, asociando esta ausencia con algo negativo que necesita ser completado, reparado", sostuvieron las legisladoras.



"En el discurso del periodista se asocian una serie de características negativas y peyorativas al título de 'señora'. Además, se asimila a Cristina Fernández a un 'cáncer', una metáfora patologizante que, además, tiene un significado pesado en la historia de nuestro país", añadieron.



Señalaron también que "todo esto constituye el ejercicio de violencia público-política hacia las mujeres".



"Es clara la violencia simbólica y política que representa este mensaje para una mujer que se desenvuelve en la vida pública. A través de la afirmación y reproducción de ideas y concepciones sociales estereotipadas sobre la vicepresidenta de la Nación se perpetúa la desigualdad y discriminación en las relaciones de género, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad", completaron.



La denuncia fue firmada por las diputadas Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriela Cerruti, Cecilia Moreau, Graciela Landriscini, Estela Hernández, Nelly Daldovo, Graciela Caselles, Melina Delú, Fernanda Vallejos, Lia Verónica Caliva, Mónica Macha, Alejandra Obeid, Paola Vessvessian, Carolina Gaillard, Nancy Sand y Paula Penacca.



Además lo hicieron Claudia Ormachea, Mayda Cresto, Ayelén Spósito, Lucila Masin, Gabriela Estevez, Liliana Schwindt, Claudia Bernazza, Lucía Corpacci, Hilda Aguirre, Silvana Ginocchio, Daniela Vilar, Mara Brawer, Magdalena Sierra, Liliana Yambrun, Carolina Moisés, María Rosa Martínez, Patricia Mounier y María Jimena López.



Por el Senado lo hicieron Norma Durango, Anabel Fernández Sagasti, Ana Almirón, Inés Blas, Ana María Ianni, María de los Ángeles Sacnun, Beatriz Mirkin, Nancy González, Eugenia Catalfamo, Eugenia Duré, Silvina García Larraburu, Teresa González, Cristina López Valverde, Silvia Sapag, Magdalena Solari Quintana, Nora Del Valle Giménez, Claudia Abdala de Zamora y María Inés Pilatti Vergara.