Tarifazo en Corrientes: la luz aumentó 100% y los aserraderos reclaman respuestas a Valdés

En medio de la crisis nacional que golpea a todo el país, apuntan contra el gobernador Juan Pablo Valdés quien no da respuestas para aliviar a los aserraderos de Corrientes. Desde julio, el aumento de la tarifa alcanzó el 100% y denuncian que desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) no otorgó respuestas.

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El gobierno de Juan Pablo Valdés autorizó una nueva suba de la tarifa eléctrica para el trimestre comprendido entre agosto, septiembre y octubre. Anteriormente ya se había aplicado otro tarifazo reflejado en las facturas de luz del mes de julio. Desde ese mes, la Asociación Maderera y Afines de Corrientes manifiesta imposibilidades de pago. Mientras tanto, la empresa estatal asegura que los incrementos se deben a la suba de precios en la comercialización nacional de la energía en el mercado mayorista.

Tras un pedido de auxilio ante la crisis económica del rubro forestal, la DPEC y la Asociación Maderera y Afines de Corrientes iniciaron una serie de reuniones. Aunque se ha dialogado sobre la problemática, los referentes del sector aserradero aseguran que la empresa estatal no ofrece soluciones concretas para paliar la situación, un escenario crítico dado que la energía eléctrica es indispensable para el funcionamiento de sus maquinarias.

Por otra parte, se espera que desde el Gobierno nacional mantengan la tarifa especial para Corrientes, y así tener un diferencial durante los meses de calor. Según Corrientes Hoy, el mandatario provincial Valdés reconoció que esa promesa del Jefe de Gabinete Nacional Diego Santilli fue acordada, pero por ahora no se cumple. Debería empezar a regir desde noviembre.

Radiografía del endeudamiento en Corrientes

Producto de los tarifazos y la caída del poder adquisitivo, el escenario de vulnerabilidad en Corrientes impacta de lleno en los hogares. Según datos de la plataforma Mapa de la Deuda, desarrollada por el Centro de Estudios para la Ciudad y la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung a partir de registros del Banco Central (BCRA), en la provincia de Corrientes existen 437.777 deudores.

La Capital concentra la mayor cantidad de deudores, encabeza la nómina con 176.853. Luego sigue Goya con 46.796 y Mercedes con 21.781 deudores. Por otro lado, cuando se analiza en qué localidades la deuda resulta más difícil de pagar, las tasas de mora relativa más altas de la provincia se desplazan hacia la costa del río Uruguay con Santo Tomé que registra la tasa de mora más elevada con un 24,95% sobre el dinero prestado, seguida muy de cerca por General Alvear con un 24,43% e Ituzaingó con un 21,93%.