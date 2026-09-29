Los supermercados acumulan 23 meses de caída: "No existe el changuito lleno"

El director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos, Juan Vasco Martínez, aseguró que los mayoristas y grandes comercios acumulan 23 de los últimos 24 meses con caídas interanuales en el consumo y anticipó que septiembre tampoco tendrá un buen resultado.

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En agosto, las ventas de las cadenas de supermercados cayeron 3,3% interanual y 0,6% respecto de julio, mientras que la baja acumulada durante el año alcanza el 4%. En una entrevista con El Destape 1070, Martínez señaló que los números negativos se repiten en los distintos canales de comercialización y describió una caída sostenida que, según planteó, ya lleva casi dos años.







“En líneas generales no existe más como concepto el changuito lleno”, sentenció el representante de los supermercados. Explicó que los consumidores siguen las promociones y descuentos, pero que el menor poder de compra reduce la cantidad de unidades que llevan en cada visita.







La retracción del consumo no es el único problema que enfrenta el sector. Martínez advirtió por el crecimiento del comercio informal y sostuvo que su impacto sobre las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias es cada vez mayor. “Es un problema mucho más grande y mucho más grave de lo que parece” , afirmó.

El dirigente señaló que, según una estimación de la UCA que citó durante la entrevista, alrededor del 50% del comercio sería informal. Esa situación implica que una parte de los competidores no afronta los mismos impuestos, tasas ni costos laborales que el comercio formal. Martínez sintetizó el efecto sobre las empresas registradas: “Los impuestos que paga el sector formal terminan financiando aquellos que compiten en su mismo mercado” .







También marcó una expansión del comercio informal hacia rubros que exceden el consumo masivo, como electrodomésticos, bazar y textiles, y vinculó parte de esa competencia con la circulación de mercadería de contrabando. Sobre este último fenómeno, advirtió además por la falta de trazabilidad y garantías de los productos comercializados por fuera de los circuitos formales.







La caída de la actividad tampoco se tradujo, por ahora, en una ola de cierres y despidos dentro de las grandes cadenas. Martínez explicó que hubo pocos cierres y que, en lugar de reponer trabajadores cuando dejan sus puestos, las empresas reducen las incorporaciones. “No crece el empleo, pero tampoco se da un fenómeno de despidos significativos” , sostuvo.

La crisis también llevó a las cadenas a buscar nuevas formas de aprovechar sus establecimientos. Supermercados comenzaron a alquilar o destinar espacios a gimnasios, farmacias, peluquerías, kioscos, sucursales bancarias y otras actividades. Para Martínez , “cada vez es más frecuente que los supermercados tengan que subalquilar espacios o destinar metros cuadrados a otras actividades” para mejorar la eficiencia de sus locales.







Pese al escenario, el sector mantiene expectativas de recuperación y continúa registrando operaciones entre empresas. Martínez mencionó la adquisición reciente de una cadena del interior por parte de otro asociado de ASU y aseguró: “Hay una expectativa de que la situación cambie y que la situación mejore”.