El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, subió un 4,1% en noviembre y quedó en 2,04 puntos. Desde abril, la confianza en el gobierno de Javier Milei se mantiene en torno a los dos puntos, con leves oscilaciones dentro del margen de error del sondeo. La suba de noviembre fue dispar: la confianza aumentó entre los varones y los mayores de 50 años, pero cayó entre las mujeres y los más jóvenes. En la comparación interanual, el índice bajó un 17,5%. A la misma altura de sus mandatos, el ICG se ubicó por debajo de los niveles de Néstor Kirchner y del primer gobierno de Cristina Kirchner, y por encima del de Mauricio Macri.

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La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella elabora el ICG desde noviembre de 2001 a través de la consultora Poliarquía. El índice suele leerse como un indicador del desempeño electoral de los oficialismos. Los 2,04 puntos de noviembre equivaldrían a un eventual 40,8% de proyección de voto, un dato que el Gobierno puede leer en clave de su apuesta a ganar en primera vuelta en 2027, por lo que fue celebrado por los simpatizantes libertarios en las redes en un contexto donde las buenas noticias escasean.

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Con ese objetivo político, esta semana buscará darle media sanción a la suspensión de las PASO en el Senado, una jugada con la que apuesta a profundizar las diferencias del peronismo y dificultar que sus sectores acuerden una candidatura única. En el mes 35 de su mandato, Milei quedó por encima de Mauricio Macri (1,77) y de Alberto Fernández (1,19) a la misma altura de sus gestiones.

En noviembre se amplió la brecha de género que acompaña a Milei desde sus inicios. Entre los varones, el ICG subió un 8,7% respecto de octubre y quedó en 2,35 puntos. Entre las mujeres, bajó un 2% y se ubicó en 1,70 puntos. La diferencia llegó a 0,65 puntos.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años, uno de los sectores en los que Milei siempre encontró más apoyo, el índice cayó un 6,2% y quedó en 2,23 puntos. La baja fue mayor entre los encuestados de 30 a 49 años, donde retrocedió un 7,2% hasta 1,82 puntos. La única suba por edad se registró entre los mayores de 50 años, con un salto del 21,7% que llevó el índice a 2,20 puntos.

El interior del país volvió a registrar el mayor nivel de confianza en el Gobierno, con 2,27 puntos y una suba del 6,3% respecto de octubre. En la ciudad de Buenos Aires, el índice aumentó un 3,7% y llegó a 1,95 puntos, mientras que en el Gran Buenos Aires cayó un 1,4% y quedó en 1,59. Así, la brecha entre el interior y el conurbano se amplió por segunda medición consecutiva.