Sorpresa por la definición de Patricia Bullrich sobre Milei: "Merece"

La senadora nacional Patricia Bullrich expresó de manera categórica su respaldo a una eventual reelección del presidente Javier Milei. En declaraciones a Radio Rivadavia AM 630, analizó el panorama institucional argentino, justificó el rumbo de las medidas oficiales y sostuvo que la iniciativa de la actual administración debe continuar en un próximo período de gobierno.

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Al ser consultada sobre si apoyará activamente al jefe de Estado en una futura campaña electoral, Bullrich respondió de forma afirmativa: "Sí, yo creo que ya lo he explicado en muchas oportunidades". A partir de esa ratificación, desarrolló una lectura en la que trazó comparaciones con gestiones presidenciales anteriores de la democracia reciente.

El balance histórico y el impacto social de las medidas

Durante la entrevista, Bullrich fundamentó su postura repasando las dificultades que atravesaron mandatos presidenciales previos. En ese sentido, recordó: "Si uno mira la historia argentina, vamos a ver que Alfonsín se tuvo que ir antes, De la Rúa se fue dos años antes, Macri no pudo reelegir", aludiendo a los mandatos de Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.

Bajo esa perspectiva, caracterizó al proceso actual como una transformación estructural severa. "Acá hay un proyecto que es un proyecto de cambio muy profundo. Se mueve todo en este cambio, se mueven todas las placas tectónicas", afirmó al describir las tensiones que atraviesa la sociedad a partir del programa oficial.

Asimismo, reconoció las consecuencias que las medidas generan en la vida cotidiana de los ciudadanos: "Se generan cambios que mucha gente no tenía previsto y que le generan miedo, que generan dolor. Los cambios muchas veces generan dolor. Pero es el camino correcto, el camino correcto", sostuvo.

Superávit, inflación y los desafíos de la economía

En materia económica, Bullrich consideró viable la incorporación de instrumentos complementarios para sostener el rumbo del Gobierno. "Eso no quiere decir que no pueda haber algunas novedades como para lograr que la economía llegue lo mejor parada al año que viene y a los años subsiguientes, porque no solamente se piensa en términos electorales", explicó.

Por otra parte, destacó los ejes que considera positivos dentro de la política económica nacional, aunque admitió los interrogantes sobre la recuperación general. "Esta idea de ordenamiento del país, de un país con superávit, un país que tiene estabilidad por tantos años, que baja la inflación de manera tan importante y que tiene todavía algunos signos de interrogación como es cómo avanza la actividad de todos los sectores económicos, es un tema que merece tener reelección, sin duda", remarcó.

Hacia el final de su intervención, Bullrich ratificó de manera concluyente su postura sobre el futuro mandato del actual presidente: "Es un proyecto que merece tener reelección, sin duda".