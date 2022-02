1F: cómo se posiciona el sindicalismo ante la marcha contra la Corte Suprema

La marcha a la Corte Suprema contará con la participación de organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, sectores de la CGT cercanos al moyanismo, espacios como el Frente Patria Grande, referenciado en Juan Grabois, y las dos CTA.

La marcha del 1F fue convocada por organismos de Derechos Humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS Capital, Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos; sectores de la CGT cercanos al moyanismo, además de la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical, espacios como el Frente Patria Grande, referenciado en Juan Grabois, y las dos CTA; además organizaciones de base, asociaciones jurídicas, y dirigentes sociales como Luis D'Elia y su partido MILES.

En las adhesiones a la marcha, al mismo tiempo, quedaron expuestas una vez más las diferencias y matices entre espacios que integran el oficialismo. La CGT no participará y aclaran que nunca participaron de ninguna reunión en la que se propusiera una movilización con las consignas del 1F; la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que agrupa a varias organizaciones sociales cercanas al gobierno nacional, definió “libertad de acción” y tampoco moviliza de manera orgánica; el Movimiento Evita “acompaña” pero no convoca, y el propio Emilio Pérsico le bajó el pulgar a la convocatoria.

Uno de los principales impulsores de la movilización es el triunviro de la CGT, Pablo Moyano, quien consideró este lunes en El Destape Radio que es “es una obligación” participar.

“Somos partícipes de una movilización que fue organizada por distintos sectores de la sociedad. Al ser uno de los mayores perjudicados, más perseguido, tanto quien te habla como nuestra organización gremial, y luego de haber salido esos bochornosos videos, es una obligación marchar para pedir una Justicia independiente, una justicia democrática”, expresó Moyano.

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, espera que con esta primera convocatoria “se inicie un proceso de presencia popular en las calles y que se instale una demanda en todo el país para empezar una progresión de actos y acciones para avanzar en transformaciones hacia el interior del aparato de Justicia”.

La CTA-T concentra a las 16 en el Obelisco. "La Corte es casi monárquica y eso tiene que cambiar, el sindicalismo la sufrió en carne propia. Lo que vimos con la Gestapo antisindical y la persecución a opositores forma parte de lo que no queremos volver a ver en nuestro país. Queremos una justicia independiente y transparente y que no esté al servicio de los poderosos", dijo Yasky a El Destape.

También la CTA Autónoma marcha por “la renuncia de la Corte Suprema de Justicia y la Reforma Judicial”. Así lo resolvió la Mesa Ejecutiva Nacional, encabezada por el dirigente Ricardo Peidro, y comunicaron que “la renuncia de los cuatro integrantes de la Corte es un paso ineludible para la democratización del Poder Judicial y el fin del lawfare”. La central se concentra a las 16 en la esquina de 9 de Julio y Viamonte.

El Frente Patria Grande, que tiene entre sus referentes nacional al dirigente social y abogado Juan Grabois, realizó una fuerte convocatoria con el lema “Una Buena Justicia para la Democracia del Pueblo”, en la que advierte que tanto la estructura como la tarea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “ha dejado de ser compatible con el funcionamiento de la democracia”, y que “naufraga sin rumbo ni timón, perdido en sus privilegios, sin tener que rendirle cuentas a nadie”.

Patria Grande convocó a una concentración en el Palacio de Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16, además de sumarse a todas las convocatorias del país.

“Solo la movilización popular podrá torcer el rumbo extraviado del actual Poder Judicial y actualizarlo al servicio de la necesidades de las personas de a pie”, dice el comunicado, que además identifica a camaristas federales como Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, designados a dedo por la Corte Suprema, como los encargados de “impedir que avancen las querellas contra Lagarde y Lipton, funcionarios del FMI que junto al gobierno de Macri en 2018 cometieron la estafa de la deuda y la fuga que hoy humilla a la Argentina en pagos injustos”.

La movilización del 1F también dejó en evidencia, una vez más, las diferencias hacia el interior de la CGT. Otro de los triunviros, Carlos Acuña, señaló en El Destape Radio que la Corte Suprema debe "ponerse los pantalones largos" y criticó el funcionamiento del Poder Judicial, pero aclaró que la central obrera “nunca participó de ninguna reunión en la que se proponga una movilización".

El Secretario General del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, pidió sin éxito que la CGT se sume a la marcha. “Sólo lo de la Gestapo amerita participar del 1F, pero soy muy respetuoso de cada organización sindical", dijo en diálogo con este medio, y agregó que “muchas de las organizaciones sindicales que vamos a participar del 1F fuimos víctimas del espionaje y el armado de causas”.

Este lunes, la titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju), Marieta Urueña Russo, señaló que adhieren y convocan a la marcha en cada una de las provincias. “Lo que se está reclamando es que el Poder Judicial sea democrático e independiente del poder real”, explicó en declaraciones radiales.

La dirigenta sindical agregó, en referencias a los gremios que no participarán de la marcha, que deberían hacerlo “por solidaridad” aunque no hayan sido víctimas de aprietes y persecuciones judiciales. “Si le pasó a uno no implica que en cualquier momento, si esto sigue así, le pueda pasar a otro”, finalizó.