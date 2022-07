El plan para congelar la planta de trabajadores del Estado

Será publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas, según pudo confirmar El Destape. Habrá pases a planta permanente, pero no se ocuparán los cargos que queden vacantes.

El gobierno nacional publicará en las próximas horas el decreto para congelar la planta de trabajadores del Estado. La medida, que El Destape pudo confirmar, contemplará que existan pases a planta permanente de los empleados que ya estaban estipulados que tengan el derecho, pero no se ocuparán los cargos que queden vacantes.

“No vamos a gastar más de lo que tenemos”, afirmó la ministra de Economía, Silvina Batakis, el 11 de julio cuando anunció el plan de congelamiento de la planta de trabajadores en busca mejorar las cuentas del Estado. “Creemos en la solvencia del Estado”, afirmó Batakis en su primera conferencia de prensa en el quinto piso del Ministerio de Economía.

Fuentes del gobierno informaron a El Destape que no se ocuparán las vacantes que dejen aquellas personas que se vayan del Estado. El periodista Roberto Navarro explicó en El Destape Radio que existen entre 20.000 y 30.000 empleados que ya estaba contemplado que pasen a planta permanente y que tendrán ese derecho. Se trata de personas que tienen más de diez años de antigüedad. No es un incremento en la dotación, es un cambio en la modalidad de contratación.

De esta forma, Batakis responde con medidas a las críticas de los gremios que le habían cuestionado que el gobierno se había comprometido en 2020 a pasar a planta permanente a 30.000 trabajadores que durante más de una década fueron precarizados. Los sindicalistas como Hugo Yasky de la CTA y Hugo "Cachorro" Godoy de ATE afirmaban que el pase a planta traerá varios beneficios: la garantía de los derechos que el gobierno dice defender, una mejor distribución del ingreso y una forma de generar estabilidad laboral.

La CTA Autónoma realizó asambleas para discutir la posibilidad de realzar medidas de fuerza “para expresar la voz de las y los trabajadores, y que el Gobierno no sólo escuche y atienda los reclamos del FMI y de los grandes grupos económicos, que se enriquecen a costa de pobreza de los argentinos”.

El Secretario General de ATE Capital, Daniel Tano Catalano, también presentó críticas y en diálogo con AM 530: “Si llegaran a congelar el pase a planta vamos a entrar en una espiral de conflicto. El pase a planta es parte de la negociación paritaria. Nosotros tenemos a 30.000 trabajadores y trabajadoras que están concursando en este momento, quisiera pensar que lo que plantea la ministra es que no van a contratar gente nueva". Molesto, cruzó: “Yo esperaba ver como iban a bajar la inflación, no cómo iban a generar otra vez la misma instancia de ataque sobre el sector público. Que no jodan, que nos digan cómo se sale del proceso inflacionario y que no nos responsabilicen a nosotros”.

Por su parte, el Secretario General de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, dijo que “esperábamos otra cosa” de la ministra de Economía. “Lo que reclamamos es un shock redistributivo”, dijo Micheli en una entrevista radial.

Por otra parte, el Gobierno avanza con la apertura de un concurso para cubrir alrededor de 600 cargos en la planta permanente. La Secretaría de Gestión y Empleo Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete que conduce Juan Manzur, lo anunció la semana pasada mediante el Boletín Oficial y como parte del Plan de Regularización del Empleo Público.