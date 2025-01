El Gobierno negoció con el oficialismo y sus aliados en el Senado hacer una sola sesión. Será en la tercera semana de febrero y formará parte de las sesiones extraordinarias. El principal acuerdo entre la Casa Rosada y los senadores aliados es aprobar que no haya PASO en 2025 y salga Ficha Limpia, tal cual se avanzó en la reunión de el martes con diputados aliados. Sin embargo, aún hay dudas sobre el tratamiento de los pliegos de la Corte Suprema.

El encuentro de este jueves arrancó a las 15 y duró menos de una hora. Participaron la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi; el secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y el secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian.

Por el lado de los senadores estuvieron presentes Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza); Alfredo de Angeli, Enrique Goerling Lara y Carmen Álvarez Rivero (PRO); Pablo Blanco (UCR); y Carlos Espínola (Unidad Federal).

De Angeli será el nuevo titular del bloque PRO en el Senado tras la salida de Luis Juez, que deja de ser el jefe de ese espacio en la Cámara Alta y se armaría un monobloque cercano al Gobierno. Juez pretende ser candidato a gobernador por LLA en Córdoba. El senador cordobés se encuentra de vacaciones en Aruba.

En el Gobierno consideraron a la reunión similar a la que hubo ayer con diputados, donde se arregló que haya sesión y el 6 y el 11 de febrero. La primera será solo dedicada a la suspensión de las PASO para este año. Y en la segunda para el resto de los temas, con el foco puesto en Ficha Limpia.

La reunión con los senadores estaba prevista para la semana próxima, pero Francos la armó rápidamente para este miércoles. "Se adelantó la reunión porque se adelantó la idea, ya que con los diputados establecimos plazos concretos. El Gobierno ordenó el escenario", destacaron en Balcarce 50 ante El Destape.

Esta vez no hubo reunión a solas entre Francos y Villarruel. Apenas un minuto protocolar al comienzo. En Casa Rosada destacaron que el jefe de Gabinete "tiene un vínculo institucional abierto con la vicepresidenta". Alrededor de Javier Milei creen que la vice no pondrá trabas. "Va a cumplir y acompañar como siempre", expresaron.

El Gobierno no tiene resuelto los votos para la Corte Suprema en el Senado

La idea ahora es darle esa sesión al Senado apenas Diputados resuelva todo en comisión y en sus dos sesiones. Con los temas que lleguen, ahí activará entonces el Senado. Aún hay dudas por los pliegos de los jueces de la Corte Suprema. "Los que tenían los votos en esta reunión no estuvieron", relataron desde el Congreso.

En el Gobierno llamaron la atención las declaraciones del martes de Graciana Peñafort, legisladora porteña y parte de la estructura judicial de Unión por la Patria.

Peñafort contó ayer en Radio Perfil: "Unión por la Patria estaba dispuesto a negociar el tema de Ariel Lijo, pero el Gobierno no quiso". Una fuente que está al tanto de las negociaciones respondió a El Destape: "Nosotros no vamos a negociar, seguimos en la misma: es los dos sí o sí", dijo en relación a Lijo y Manuel García Mansilla. "Nosotros no vamos a aceptar que el kirchnerismo nos ponga un juez de la Corte. Y si votan solo a Lijo, cosa que puede pasar, meteremos a Mansilla por decreto", expresó a este portal.

Además, Peñafort el martes destacó: "Yo tengo muy claro lo que expresó José Mayans en su momento respecto a que si intentaban hacer una designación por decreto, nosotros, como Unión por la Patria teníamos votos suficientes para dejar sin efecto dicha designación. Con lo cual me parece que lo que debería hacer el Gobierno es abrir la negociación, que es lo que hace cualquier gobierno cuando quiere nombrar miembros de la Corte. No hay mucho misterio. Esto no se destrabó porque el gobierno no quiso negociar. Y Unión por la Patria estaba dispuesto a negociar, de hecho, Lucila Corpacci firmó el dictamen de Lijo, por dar un ejemplo".

Detalló asimismo la legisladora porteña de UP: "Pero la verdad es que la cuestión totalmente cerrada del gobierno de Javier Milei impidió que avanzara cualquier tipo de negociación y eso trabó el tema. Si no se abre la negociación, aunque lo pongan en extraordinarias, tampoco le veo posibilidad de prosperar". Y cerró: "Tanto Lijo como García Mansilla están sujetos a la preocupación de por qué son enviados a la Corte. Sobre todo porque que tanto a Lijo como a García Mancilla los convocó alguien que ni siquiera es funcionario, es un monotributista del gobierno que es Santiago Caputo. Y a mí lo que me preocupa es el avance para nada disimulado de Santiago Caputo en áreas estratégicas, como pasó con la UIF, como pasó con los servicios de inteligencia y como ahora está pasando con todo el judicial".