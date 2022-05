Sergio Massa: "Vamos por el alivio a autónomos y monotributistas"

El presidente de la Cámara de Diputados reveló que conversó con el presidente Alberto Fernández sobre la necesidad de generar un alivio para estos sectores. Planean tener una propuesta para la semana que viene.

El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa habló sobre la actualización en el monto del Impuesto a las Ganancias y afirmó que ahora, desde el Gobierno buscarán generar un alivio para autónomos y monotributistas.

"Empezamos a trabajar el tema de autónomos y monotributistas para que la semana que viene podamos tener una propuesta que alivie su situación. Lo charlé con el Presidente”, reconoció Massa, en diálogo con Radio Mitre.

El presidente de la Cámara Baja sostuvo que "el crecimiento de la economía tiene que venir acompañado de una mejor distribución del ingreso” y admitió que planean tener una propuesta para la semana que viene para aliviar el bolsillo de estos sectores.

"El desafío que nos planteamos es el de mejorar el ingreso, las paritarias mejoran el salario, pero este año tenemos que tratar que el ingreso real mejore, y tiene que estar acompañado de una mejor distribución del ingreso”, sostuvo Massa.

Massa explicó las modificaciones del Impuesto a las Ganancias

El Gobierno anunció la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que, a partir del 1 de junio será de $ 280.792 -frente a los $ 225.000 actuales- y anticipó que el medio aguinaldo que trabajadores y trabajadoras perciban junto al sueldo de junio próximo no estará alcanzando por el tributo.

Sergio Massa dijo que el presidente Alberto Fernández “estaba totalmente de acuerdo con esta decisión” y que la modificación se adelantó porque se anticiparon las paritarias. "Fue para que lo que el trabajador gana la paritaria no lo perdiera contra el impuesto a las ganancias", marcó.

Sobre la medida, señaló que con la actualización se apunta a "defender el poder de compra de los salarios" y confirmó que quedará excluido del pago del impuesto a las Ganancias el medio aguinaldo que se percibirá junto al sueldo de junio próximo.

“El objetivo es que sigamos en 800.000 trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias, que son los de mayores ingresos”, indicó el dirigente del Frente Renovador.



Asimismo, remarcó que otro objetivo del Gobierno Nacional es que el salario de los trabajadores "no se se pierda al momento de pagar los impuestos al Estado" y sostuvo que "el esfuerzo del trabajador es una remuneración, no una ganancia”.



Finalmente, Massa consideró que con esta medida “se usó bien la ley para facilitar la realidad de los trabajadores”. “Nosotros entendemos que el salario no es ganancia, es remuneración, y tenemos que acompañar con esfuerzo del Estado el desafío que genera ir mejorando el ingreso mes a mes”, concluyó.