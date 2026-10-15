Sergio Massa: “La universidad pública es la oportunidad de crecimiento para los argentinos”

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió con estudiantes para analizar la delicada situación del sistema universitario y su impacto en el desarrollo del país. Durante el encuentro, fue categórico: “Una ley no es una sugerencia: el Gobierno tiene que cumplir la ley de financiamiento universitario, porque la universidad pública es el motor del desarrollo argentino”.

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En este sentido, advirtió que el desfinanciamiento no es solo un problema de las facultades: “A un país no se lo desarrolla incumpliendo lo que votó el Congreso ni apagando lo que lo hace crecer”. Y agregó: “No hay ciencia, ni industria, ni movilidad social ascendente sin universidades en pie”.

A su vez, Sergio Massa puso el foco en quienes sostienen las aulas todos los días y planteó que “cumplir la ley no es un favor a los estudiantes y a los docentes, sino que es la obligación de un Gobierno que quiera un país con futuro”. En esta lìnea, el reclamo llega en un contexto de fuerte ajuste sobre el sistema: en el primer cuatrimestre del 2026, los fondos destinados a las universidades cayeron un 30,7% real respecto del 2023, mientras que los salarios docentes perdieron un 34,2% desde noviembre del 2023 a hoy, lo que convierte a los docentes en uno de los sectores más castigados por el incumplimiento de la ley.

Finalmente, el referente peronista resaltó el rol de la educación: “La universidad pública es la oportunidad de crecimiento para los argentinos”. Y concluyó: “Defenderla es proteger la única escalera que tiene la Argentina para que el mérito valga más que el apellido”.