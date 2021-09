Gollan comparó a Bolsonaro con Drácula, tras la suspensión de Argentina-Brasil

El precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Gollan se refirió a la suspensión del partido entre Brasil y Argentina en San Pablo por las Eliminatorias Sudamericanas, e ironizó sobre la figura del presidente brasilero.

Tras la suspensión del clásico sudamericano, como es Brasil vs. Argentina, el precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Gollan, ironizó sobre la figura del presidente brasilero y dijo: “Leí un tuit de un brasileño que dijo eso, ‘que Bolsonaro critique no haber cumplido los protocolos es como que Drácula critique a los extraccionistas de sangre’”.

Con un tono de humor, el ex ministro de salud provincial hizo referencia al partido suspendido en San Pablo por las Eliminatorias Sudamericanas. Sobre el escándalo internacional se refirió a la figura de Jair Bolsonaro: “La verdad es que se ha dedicado toda la vida a no respetar nada; cuando los estados brasileños ponían protocolos, él no cumplió nada, fue muy extraño lo de ayer”, expresó declaraciones en radio AM 750.

Sobre la controvertida decisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), Gollan expresó: “Hasta donde sabemos nosotros la Conmebol tiene para todos sus federados un protocolo especial que todos los aceptaron. Es una excepción que rige también en la Argentina para los que ingresan de afuera porque se cree que los deportistas vienen en burbujas y controlados, por eso tienen un trato especial”.

Por esa razón, el precandidato a diputado admitió que “llamó la atención la forma en la que se decidió la suspensión, amparada en que cuatro futbolistas argentinos, residentes en el Reino Unido, violaron la normativa migratoria federal”. “Si era que no se podía entrar, primero; ¿por qué Brasil convocó a todos los jugadores y la Premier se los negó?”, analizó Gollan.

La semana pasada, Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense, fue quien utilizó por primera vez la imagen de Drácula para ironizar sobre un dirigente. En su caso, se refirió a las declaraciones del ex presidente, Mauricio Macri y de la exgobernadora, María Eugenia Vidal, sobre el endeudamiento argentino. “Es como que Drácula se preocupe por las transfusiones de sangre”, remarcó Bianco en alusión a las afirmaciones del expresidente sobre la deuda a 100 años que él mismo tomó.