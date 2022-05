Junto a referentes K y albertistas, Frederic lanzó un espacio para discutir sobre seguridad

La titular de Cascos Blancos y la ex ministra de defensa Nilda Garré encabezaron este martes la presentación de un Instituto de políticas sobre delito, seguridad y violencias llamado "En Foco". Según se indicó, el colectivo busca promover "alternativas eficaces y viables" con el fin de "reemplazar las viejas políticas que instalan discursos y prácticas represivas" que "reproducen la desigualdad y la estigmatización".

Con presencia de referentes del kirchnerismo y del gobierno de Alberto Fernández, la titular de Cascos Blancos, Sabina Frederic, y la ex ministra de defensa Nilda Garré encabezaron este martes la presentación de un Instituto de políticas sobre delito, seguridad y violencias llamado "En Foco". El acto de lanzamiento se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación "Floreal Gorini", Ciudad de Buenos Aires.

"Este es un ámbito de análisis, de debate y de propuestas de políticas sobre seguridad, violencias y delitos que garantizan los derechos de todos y todas", afirmó la ex ministra de seguridad, presidenta del Instituto. "Quienes conformamos este instituto que, por supuesto, está abierto a más integrantes, somos un grupo de personas que hace más de 20 años hemos tenido experiencias convergentes tanto de militancia, gestión, academia y también de transitar ámbitos científicos", agregó Frederic, quien señaló que "los posicionamientos públicos dominantes sobre la agenda de seguridad son, en parte, consecuencia de la ausencia de debates y acuerdos intersectoriales sobre políticas de esta agenda".

Entre los principales lineamientos presentados en el manifiesto del instituto, explicaron que el espacio está dedicado a pensar y diseñar "políticas de seguridad democráticas" y promover "alternativas eficaces y viables" con el fin de "reemplazar las viejas políticas que instalan discursos y prácticas represivas" que "reproducen la desigualdad y la estigmatización".

Por su parte, Garré dijo durante el encuentro que es "una gran alegría que esté formándose este grupo que pretende cruzar experiencias diversas, saberes académicos, saberes que vienen de la gestión concreta" y consideró que "en nuestro país las políticas de seguridad han sido negativas, ausentes, malas en muchos casos". En esa línea, marcó que el delito "nunca se analizó desde el Estado" y advirtió que las distintas fuerzas partidarias "no tuvieron políticas porque hubo un delegacionismo hacia las policías".

Y añadió que el "abandono" del terreno de las políticas públicas en materia de seguridad "hizo que no hubiera una seguridad democrática" porque "la mayoría del tiempo se gestó en períodos no democráticos y además dirigidos por las Fuerzas y no por la autoridad política".

En el documento conjunto, el colectivo llamó además a "revisar la receta dominante del policiamiento y del encarcelamiento masivo", propone "fortalecer abordajes interagenciales para las problemáticas que hoy gestionan los organismos de seguridad y las policías", y sugirió "despenalizar las prácticas que no generan daños sociales relevantes y que no afectan derechos fundamentales de las personas".

En ese último aspecto, desde el instituto plantearon que es "urgente" reformar la ley 23.737, que juzga todos los delitos relativos a estupefacientes sin distinguir variables en el amplio espectro de conductas asociadas al tráfico y comercialización de drogas, por el "rotundo fracaso" en el cumplimiento de sus objetivos, en tanto "ha propiciado el incremento de la superpoblación carcelaria".

A su vez, en el programa de acción conjunto indicaron que las policías y fuerzas de seguridad "deben ser integradas" a partir de tres ejes: el control y la transparencia del funcionamiento de las fuerzas de seguridad, y considerar a sus integrantes como sujetos de derecho, además de profesionalizarlos.

Por último, el colectivo señaló, entre otras cuestiones, que problematizará las "tres grandes deudas de nuestra democracia": la revisión de la política penitenciaria, la definición de los parámetros de legitimidad de las actividades de inteligencia en un Estado de Derecho y la "urgente" reforma del Poder Judicial.

Tras la presentación de Frederic y Garré, referentes de distintos sectores debatieron sobre estos temas centrales, con la moderación del periodista Nicolás Fiorentino. Entre ellos, estuvieron la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks.

Caamaño se refirió a la propuesta de reforma de la Ley de Inteligencia y recordó que el proyecto ya fue entregado al Presidente "por pedido de él" para "plasmar todos los cambios que consideramos positivos dentro de la AFI, todo lo relacionado con la transparencia, la operatividad y cómo la llevamos adelante a través de una directiva que surge de un plan de inteligencia nacional que se arma con el sistema de inteligencia nacional". Por último dijo que "la prioridad número uno de la agencia de investigación es que no haya nunca más un atentado terrorista" y destacó que "pasamos de una inteligencia de espionaje ilegal a una inteligencia estratégica".

En tanto Fuks señaló que hay una idea sobre la "mano dura" de la derecha y "el problema es que esto ha inficionado en los sectores populares y los movimientos populares también y no nos podemos hacer los tontos ". A su vez, reivindicó las gestiones ministeriales de Frederic y Garré y advirtió: "Si la derecha, el macrismo y (la ex ministra de seguridad) Patricia Bullrich vuelven, la decisión estratégica que han tomado es hacer en 10 días lo que no pudieron hacer en cuatro años".

"En seguridad, -recordó Fuks- lo que hicieron fue un desastre: murió gente, militarizaron la Patagonia, corrieron y destrozaron a las fuerzas de seguridad que venían levantando cabezas, en el sentido de ingresar al callejón de mayor democratización. Pensemos en lo que viene para los jóvenes y el conjunto de los argentinos también en seguridad", concluyó.

Formaron parte del debate la directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort; el abogado y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois; el diputado nacional por el Frente de Todos y dirigente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso; la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Nuria Giniger; y el referente Indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro y militante social, Orlando Carriqueo.

