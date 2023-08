Aníbal Fernández por los saqueos organizados: "No son espontáneos, no es una casualidad"

El ministro de Seguridad adelantó que harán un comando con cuatro fuerzas de seguridad federales para evitar robos organizados.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, adelantó que harán un comando con cuatro fuerzas de seguridad federales para evitar robos organizados en el conurbano y marcó que "no son espontáneos ni una casualidad", aunque descconoce quien está detrás de ellos. Por otro lado, descartó el término "saqueo" y anunció que las personas detenidas serán denunciadas por el delito de "robo poblado en banda", que prevé un total de 15 años de prisión. Hay más de 50 detenidos, al menos en la provincia de Buenos Aires, por "incentivar" estos robos.

En diálogo con la prensa, el funcionario manifestó que hace días están analizando este tipo de acciones y que se encuentra trabajando profesionalmente con el resto de las provincias y las policías locales. "Hemos trabajado con gendarmería acompañando a la policía. Entiendo que no es una casualidad, no es un tema como el que desgraciadamente una vez vivimos porque las necesidades acusaban y obligaban a algunos a tomar decisiones en la desesperación. Acá había una vocación de generar una suerte de conflicto y nosotros tratamos de impedirlo. Aquellos que se pasaron de la raya fueron detenidos y serán presentados ante la Justicia", sostuvo.

Durante el día, según confirmó, Fernández tendrá una reunión donde evaluará la situación y pactarán los pasos a seguir. Más allá de esto, aseguró: "Jamás hemos tenido una denuncia de violencia institucional, porque no es necesario. Pero cuando se pasan de la raya en gestos de estas características, sin reprimir, serán detenidos y denunciados ante la Justicia". Y añadió: "Es una causa dura, lo vamos a denunciar en 'robo en poblado en banda' para que las detenciones sean las que deban suceder".

"No son espontáneos, no es una casualidad. Si yo tuviera quien está detrás, hubiese empezado por ahí para que usted no me lo pregunte. Todavía no tenemos datos fidedignos que nos hagan decir si fulano o mengano son los responsables. Yo no lo puedo decir, si otra persona lo hizo sabrá porqué lo hace", expresó ante la consulta de los periodistas sobre quien haya diagramado el accionar. Sobre el cierre, confirmó que trabajarán con los jefes de las fuerzas sobre la valoración de un comando específico para trabajar el tema con las cuatro fuerzas en el conurbano. En los otros casos, están trabajando las policías provinciales.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que hay 56 detenidos -entre ellos tres menores de edad- por "incentivar actos de vandalismo" en la provincia de Buenos Aires durante el martes, cuando se llevaron a cabo diferentes saqueos en supermercados. Durante la medianoche del mismo día, según indicó, la situación ya estaba "normalizada" en el Conurbano. "No tengo dudas de que ha sido organizado. Lo llamativo es que durante el día empezó una campaña masiva en todas las redes sociales incitando a esa imagen de saqueo que todos tenemos en la retina", advirtió. Y sumó: "Cuando empezaban a cerrar los centros comerciales hubieron, de manera hasta coordinada, varios intentos de robo".

"Vamos a ser muy fuertes con la ley y que al menos estas 40 personas que han sido detenidas no tengan ninguna duda que van a tener para un buen rato", aseveró. Además de judicializar, también adelantó que investigarán esos bombardeos mediáticos incitando al robo.