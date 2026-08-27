En una nueva visita del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a La Matanza, el distrito incorporó 400 nuevos patrulleros destinados a reforzar los patrullajes y las tareas de prevención en sus distintas ciudades. Esta inversión elevó a más de 1.150 los móviles destinados al distrito, en un contexto de descenso del delito.

Durante la actividad, Kicillof estuvo acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. También participó el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, quien destacó la inversión realizada por los gobiernos provincial y municipal para fortalecer la seguridad en el distrito.

“Es un compromiso ineludible que tenemos junto a nuestro querido gobernador Kicillof y nuestra querida vicegobernadora Magario, para brindar mayor protección y más tranquilidad a nuestras vecinas y vecinos”, afirmó Espinoza, durante el acto de entrega de los nuevos móviles.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

La incorporación de los nuevos móviles se suma a las distintas medidas implementadas por el Municipio y la Provincia para ampliar la capacidad de prevención y respuesta ante hechos delictivos en La Matanza. “El trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia, el Gobierno local y la Justicia de La Matanza nos viene brindando muy buenos resultados para todas las familias y toda la comunidad”, indicó Espinoza.

Espinoza señaló que el fortalecimiento de la seguridad también está vinculado con una mayor inversión en tecnología. En ese sentido, destacó la instalación de 6.000 cámaras de seguridad, 1.500 paradas seguras, un anillo digital con lectoras de patentes, cámaras de reconocimiento facial, más de 40.000 luminarias y más de 20.000 alarmas vecinales. Según sostuvo, se trata de la mayor inversión en seguridad en la historia del distrito.

En ese marco, Kicillof señaló: “Venimos a acompañar a Fernando con esta nueva entrega de vehículos, de equipamiento para la policía, para la seguridad de La Matanza. Hay pocos intendentes en esta provincia y en este país que están tan dedicados a la cuestión de llevarles seguridad a cada barrio, a cada esquina de su distrito, como Fernando Espinoza.”.

Por su parte, Magario hizo referencia a los últimos datos de la Procuración bonaerense en materia de seguridad y afirmó: “El procurador general de la provincia de Buenos Aires comunicó que La Matanza es el departamento judicial con menos delitos de homicidio en la provincia, por habitante, y eso es un trabajo conjunto. Pero la verdadera seguridad no es una estadística, la verdadera seguridad es la tranquilidad de nuestras familias”.