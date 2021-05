Entre Ríos: sigue el pico de COVID-19 y hay ciudades con desborde sanitario

El pico que se registra en Entre Ríos, en el marco de la segunda ola de coronavirus, no da tregua. El último sábado se registró el récord diario de casos positivos desde el inicio de la pandemia, con 925. Luego de ello, se reportaron más de mil entre domingo y lunes y 465 este martes. Pese a lo optimista que se podría ser con esa cifra, el registro nacional, que hoy dio cuenta de un récord diario de casos -35.543- y de fallecidos -745-, publicó que en la provincia mañana se ratificarán 921 nuevos pacientes. En ese contexto, algunas localidades han avanzado con medidas concretas para contener la circulación, mientras que las autoridades sanitarias siguen de cerca el comportamiento de las camas críticas, cuya ocupación supera el 70%.

Las autoridades sanitarias sólo están manteniendo contacto con la prensa a través de canales oficiales. La semana pasada el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, brindó una conferencia donde habló de una "meseta alta" de casos, con un promedio de 500 positivos por día. El especialista hizo referencia además a las nuevas cepas que circulan en la provincia, especialmente aquellas que revisten un peligro mayor por su alto nivel de transmisibilidad y por atacar organismos más jóvenes y con mayor celeridad: la de Manaos y la de Reino Unido. En ese sentido, cabe destacar, dichas variantes ya fueron detectadas al menos en dos departamentos: Gualeguaychú y Concordia. En el primero, ingresó dentro de un grupo de muestras enviadas al Hospital Gutiérrez, donde confirmaron la novedad, con presencia en la cabecera y en Larroque. En el segundo, se supo de su circulación este lunes, cuando se confirmó que al menos una persona falleció víctima de la variante.

En la ciudad de Concordia, además, se han registrado escenas trágicas en los últimos días: dos hermanas de 21 y 29 años, sin patologías de base, murieron víctimas del virus con una semana de diferencia; hoy se conoció también el deceso de una mujer y de su hijo de 21 años, ambos infectados, en el Hospital Masvernat. Eran oriundos de San Salvador y habían sido derivados.

Este martes el gobernador Gustavo Bordet no esquivó la situación en torno al Covid-19. Consultado por el crecimiento de casos y la tensión del sistema sanitario, el mandatario resaltó: "La pandemia no nos da respiro y tendremos que tomar las medidas que sean necesarias, pero mientras sean consensuadas entre las provincias y con el Gobierno nacional, para que rinda sus efectos y podamos descender una curva de contagios que nos tiene muy preocupados". En esa línea, el mandatario lamentó: "Fuimos tomando distintos tipos de medidas, pero la curva no desciende, sino que tiende a incrementarse".

Consultado respecto de las decisiones que se implementarán cuando venza el actual decreto, con vigencia hasta el viernes 21, el gobernador sostuvo: "Los esfuerzos individuales no sirven. La provincia no es una isla. Formamos parte de un Estado federal donde tenemos provincias vecinas, donde lo que ocurre en AMBA claramente impacta en Entre Ríos. Estas son decisiones que tendremos que tomar con el Presidente y con todos los gobernadores para que realmente sean eficaces. Sin dudas estaremos reunidos de manera virtual todos los gobernadores con el presidente".

Para cerrar, el mandatario enfatizó que la pandemia es un "problema mundial". Y finalizó: "Argentina está en una situación de riesgo epidemiológico, de colapso en algunos casos. Y no es porque no se haya readaptado el sistema de salud, porque se ha hecho una inversión importantísima".

LAS LOCALIDADES COMIENZAN A RESTRINGIR Y EL SISTEMA SANITARIO SE TENSIONA

Este viernes finalizará la suspensión de clases presenciales en Basavilbaso, en el departamento Uruguay. La decisión fue adoptada por el intendente, Hernán Besel, ante el incremento de casos que azota a la localidad. A través del decreto 977, el presidente municipal dispuso además que el comercio atienda hasta las 20, con excepción de tiendas esenciales, que pueden bajar sus persianas a las 22; la prohibición de permanecer en espacios públicos dentro del ejido; cerrar gimnasios, canchas de fútbol prácticas deportivas en espacios abiertos o cerrados y que los comedores trabajen bajo la modalidad take away o delivery, hasta las 00.

En Urdinarrain, departamento Gualeguaychú, se tomaron medidas similares. La circulación quedó restringida entre las 22 y las 6, con excepción de trabajadores esenciales. No se puede permanecer en espacios públicos, se suspendieron las reuniones familiares y sociales -en rigor, el decreto provincial ya no lo permitía-; se cerraron clubes y los gimnasios trabajan con 30% de aforo, misma capacidad permitida para las misas.

En Nogoyá el intendente Rafael Cavagna mantuvo un encuentro con el COES el lunes por la mañana. Allí se tomó la decisión de extender la cuarentena nocturna de 22 a 06. Además, el gobierno provincial, por decreto, suspendió en todo el departamento las clases presenciales hasta el viernes. El 60% de los docentes, alumnos y no docentes hisopados dieron positivo, en una localidad que no tiene camas de terapia intensiva.

En el departamento Colón la situación es alarmante. Hay 650 casos activos en el departamento, de los cuales 390 se encuentran en la localidad cabecera. En las últimas 24 horas, se confirmaron 72 nuevos positivos -41 en la ciudad de Colón, 14 en San José y 17 en Villa Elisa- y 99 pacientes fueron dados de alta. En total hay 21 hay internados, de los cuales 15 se encuentran en camas de Terapia Intensiva. De ellos, seis tienen coronavirus y precisan asistencia mecánica respiratoria. En las últimas horas, una persona infectada que era trasladada por no disponer de camas, falleció rumbo a otra localidad. Por el momento no se han tomado determinaciones.

En Gualeguay "el sistema colapsó", acorde a lo informado por Jorge García, director del Hospital San Antonio, único centro de salud para toda la población de la ciudad y zona de influencia. Con una ocupación de UTI del 100%, se trabaja en la derivación de pacientes, a Gualeguaychú, Paraná o Concepción del Uruguay.

El Nodo epidemiológico del Hospital Centenario de Gualeguaychú reportó 58 nuevos contagios en la ciudad. En el departamento hay más de 2 mil casos activos, más de 3.700 aislados y más de 150 fallecidos, siendo uno de los más afectados desde el inicio de la pandemia, con 9.400 positivos. "Estamos en una meseta muy alta de contagios y con una ocupación de camas también alta" indicaron desde el COES.

Fuentes del Hospital San Martín de Paraná confirmaron a El Destape que las 16 unidades de la Sala General de la Terapia Intensiva están ocupadas. Asimismo, descartaron, por el momento, un colapso. Se trabaja con otras 16 unidades en la Guardia y zonas de internados con cuadros moderados. Todas las cirugías programadas fueron suspendidas y el grueso del personal se dedica a la compleja coyuntura en torno a la pandemia.

Acorde a datos actualizados del Ministerio de Salud, el 72,76% de las camas de Terapia Intensiva de la provincia están ocupadas. De ellas, el 58,97% es por pacientes Covid-19. En ese sentido, quedan liberadas en todo el territorio 73 unidades.

En el informe se indica que la Región I –departamentos La Paz, Paraná, Nogoyá, Diamante, Victoria- tiene una ocupación del 77,95%. Aún quedan 28 camas sin ocupar de las cuales 17 están en Paraná, cuya ocupación asciende al 80,46%.

En la Región II –departamentos Feliciano, Federación, Federal, Concordia, San Salvador Villaguay- la ocupación asciende al 60,34%. Restan ocupar 23 unidades. En Concordia el Hospital Masvernat registra una ocupación crítica de 92,8%.

En la Región III –departamentos Colón, Tala, Uruguay- la ocupación es de 69,05%. Quedan 13 camas sin ocupar.

En la Región IV –departamentos Gualeguaychú, Gualeguay, Islas del Ibicuy- la ocupación es del 78,05%. Quedan libres nueve unidades. En Gualeguay ya no quedan camas y en Gualeguaychú la ocupación es del 80%.