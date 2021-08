Carla Vizzotti aseguró que en agosto se va a avanzar "con las segundas dosis"

La ministra de Salud añadió, además, que se está bajando de forma sostenida "el número de muertes" en todo el país.

Argentina está avanzando en su plan de vacunación. El país se ubica dentro del Top-20 de naciones que más vacunas aplicaron a su población y este avance se nota. Al respecto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti aseguró que en agosto "hay que avanzar con las segundas dosis" para que se retrase aun más el ingreso de la variante Delta.

La ministra de Salud también indicó que, más allá de los números que se conocen diariamente, esos en realidad son fallecimientos que se "notifican" pero que no son "diarios". En ese sentido, añadió que "se está bajando" la curva de muertes "de forma sostenida". Por otro lado, también dijo que más allá de la vacunación todo el mundo "va a tener que aprender a convivir con el virus".

Por otro lado, añadió que no hay "un parate en la vacunación" y también agregó que "las personas vacunas tienen más beneficios de las que no están vacunadas". Sin embargo, insistió en que todavía no hay nada definido con respecto a los límites que podían llegar a tener las personas que no están vacunadas.

Con respecto a la vuelta de los estadios, Vizzotti no dio señales directas, pero aseguró que en "en la segunda mitad de septiembre y octubre" se va a "volver a evaluar la situación para ver cómo seguir"

El ritmo de vacunación en Argentina avanza a pasos agigantados. La asesora presidencial, Cecilia Nicolini, destacó que Argentina es uno de los "primeros 17 países del mundo" en cantidad de vacuna contra el COVID-19 y agregó detalles sobre el plan de vacunación.

La funcionaria agregó que el país es top 20 de países del mundo que más cantidad de dosis de vacuna aplica. "Significa que la campaña de vacunación es uy exitosa y que tenemos que seguir avanzando de cara a la variante Delta, pero con un panorama alentador", dijo Nicolini en charla con Radio 10. Por otro lado, agregó que ya hay "más del 75% de la población mayor de 18 años con al menos una dosis, y avanzando con las segundas dosis para completar el esquema de vacunación".