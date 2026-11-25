El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dio su informe de gestión, el primero desde que ocupa el cargo, en el Senado. En sus 56 minutos de discurso, el ministro coordinador omitió menciones al recalentamiento de la economía y pidió la reelección de Javier Milei.

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“Hace casi tres años, la Argentina era un país en ruinas. Un país en plena debacle. Un país que había dejado de creer en sí mismo. Un país en coma farmacológico”, comenzó Santilli, para plantear lo que consideró logros de la gestión de Milei.

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"No hubo estallido, hubo crecimiento. No se cayó a los seis meses, ahora va por la reelección. Y con el mínimo histórico de legisladores, se sancionaron las reformas más profundas de la República Argentina", opinó.

Para Santilii, "estamos en un momento bisagra de la historia Argentina", ya que "el próximo año se decide si avanzamos o volvemos para atrás, a ese país que durante cuarenta minutos les conté que recibimos".

"Que no era solo una herencia económica: era educativa, social, sanitaria, de infraestructura y cultural. Era una Argentina destrozada y abandonada", indicó.

Santilli en el Senado: relaciones exteriores, economía y seguridad

En el área económica, Santilli afirmó que se redujo la inflación anual del 211% al 30%, la baja de la pobreza del 57% al 32% y los tres años consecutivos de superávit financiero. “Se redujeron o eliminaron 25 impuestos: casi 4 puntos del PBI que volvieron al bolsillo del que trabaja y produce. Son 28.000 millones de dólares recuperados para los argentinos”.

Santilli también destacó la aprobación de 30 proyectos de inversión bajo el RIGI por casi 80.000 millones de dólares y el crecimiento de las exportaciones argentinas, que alcanzaron los 87.000 millones de dólares en los primeros diez meses del año.

En materia de seguridad, sostuvo que se pasó de más de 9.000 piquetes a cero, que la Argentina alcanzó "la tasa de homicidios más baja de su historia" y que este año se realizaron más de 17.000 procedimientos contra el narcotráfico.

“Rosario dejó de ser la capital del narcotráfico. Y si se pudo ahí, se puede en cualquier lugar de la Argentina. Se puede en el conurbano; en cada barrio donde hoy los vecinos viven con rejas y miedo. No es una cuestión de recursos: es una cuestión de decisión política y de defender a las víctimas. Y no a los delincuentes”, expresó. Cuando hizo mención al territorio bonaerense, desde la bancada del peronismo le señalaron que estaba haciendo campaña.

En cuanto a las relaciones exteriores de Argentina, el ministro coordinador sostuvo que se "volvió a estar del lado de la libertad y las democracias occidentales", afirmando que antes "estabamos aislados y alineados con lo peor del planeta": "Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán. Esos eran nuestros socios”, señaló.

También solicitó que se trate la ley de "soberanía", que se encuentra en Diputados y que se debatirá en el período extraordinario de sesiones.

Santilli se encargó de elogiar a casi todos los ministros de Milei, incluyendo al de Economía, Luis Caputo, cuestionado por el alza del riesgo país y del dólar. También destacó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El jefe de Gabinete apeló a la complicidad con la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, al mencionar su viejo slogan de campaña: "El que las hace, las paga".

Bullrich, mientras Santilli ingresaba al recinto, se quejó de que en las bancadas del peronismo había muñequitos que representan el reclamo del hospital Garrahan. La vicepresidenta Victoria Villarruel le dio la razón y pidió que los retiren. Tras el informe de gestión, comenzaron las preguntas de los senadores. Tras el primer bloque de consultas, Santilli pidió un cuarto intermedio.