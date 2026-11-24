La imagen negativa del mandatario supera a la positiva en casi todo el país.

El mapa federal de la imagen de Javier Milei muestra un escenario desfavorable para el Presidente. Aunque conserva distritos donde su valoración positiva supera a la de Axel Kicillof y Patricia Bullrich, queda relegado en más de la mitad de las provincias relevadas en una reciente encuesta.

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El dato surge del último informe de CB Global Data, que compara la imagen de los tres dirigentes en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Sólo en tres territorios el mandatario libertario logra tener una imagen favorable mayor que la negativa.

En ese sentido, la comparación ubica al mandatario en primer lugar en imagen positiva en 11 distritos. En Córdoba, Mendoza y Neuquén obtiene sus mejores registros, además se impone en Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

Sin embargo, en los otros 13 distritos queda por debajo de alguno de sus competidores en un posible escenario para las elecciones presidenciales de 2027. En esa línea, la ex Ministra de Seguridad Bullrich lo supera en la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Salta y Santa Fe.

El gobernador Kicillof, por su parte, registra una imagen positiva mayor en Catamarca, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. El resultado refleja que el Presidente no consigue imponerse de manera uniforme en el territorio nacional. Incluso en algunas provincias donde mantiene una valoración favorable relativamente alta, sus rivales aparecen mejor posicionados y el mandatario bonaerense es el mayor competidor pensando en el próximo año.

Los mejores y peores números de Milei en el territorio

Córdoba es el distrito donde Milei registra su mayor imagen positiva, con el 53,8%. Le siguen Mendoza, con el 52,6%, y Neuquén, con el 48,5%. También supera el 40% en Salta, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires. En el otro extremo, los números más bajos aparecen en Santiago del Estero, donde alcanza apenas el 19,8% de imagen positiva, y Formosa, con el 22,5%. También muestra registros débiles en Misiones, Santa Cruz y Chaco.

El otro dato que atraviesa el relevamiento es la extensión del rechazo. En el caso del Presidente, las diferencias son especialmente pronunciadas en provincias como Santiago del Estero y Formosa, pero salvo los casos de Córdoba, Mendoza y Neuquén, en el resto de los territorios el mandatario tiene una imagen negativa más grande que la positiva.

En esa línea, el porcentaje de desaprobación evoluciona de la siguiente manera: Córdoba (42,9%), Mendoza (46,1%), Neuquén (47%), Salta (55,6%), San Luis (54,6%), Ciudad de Buenos Aires (57,2%), Chubut (57,9%), Santa Fe (57,7%), Catamarca (58,3%), La Rioja (60,2%), Entre Ríos (60,4%), Jujuy (60,9%), La Pampa (62,8%), Corrientes (62,5%), San Juan (61%), Tucumán (60,1%), provincia de Buenos Aires (62,5%), Río Negro (63,7%), Chaco (65,7%), Misiones (64%), Santa Cruz (67,1%) y Tierra del Fuego (65,8%). Los registros más adversos se encuentran en Formosa, con 72,3% de imagen negativa, y Santiago del Estero, donde alcanza el 78,8%.

El informe de CB Global Data fue elaborado a partir de un relevamiento realizado entre el 8 y el 13 de noviembre de 2026. Para el estudio provincial se consultó a 24.625 personas, con muestras de entre 884 y 1.171 casos por distrito y un margen de error promedio de entre 2,9% y 3,3%.