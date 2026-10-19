Santilli cree que "va a salir la suspensión de las PASO" con el apoyo de los gobernadores

En un momento decisivo de la agenda legislativa y electoral de la Argentina de cara al 2027, el oficialismo busca acelerar los cambios de cara al año que viene. Al respecto el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que "la reforma electoral va a salir. Y la eliminación o suspensión de las PASO va a salir. Porque los gobernadores ven lo que le pide la sociedad".

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En una charla con Luis Majul, el Jefe de Gabinete aseguró que la postura del Gobierno es suspender las PASO y agregó que la eliminación no responde únicamente a una iniciativa del Ejecutivo nacional, sino al propio termómetro de las provincias. Santilli remarcó que los Gobernadores ven el malestar ciudadano frente al agotamiento de los calendarios electorales desdoblados y agregó que esta es la base principal por la cual cree que va a salir adelante.

Para graficar el respaldo de los gobernadores a la unificación de criterios y la simplificación del esquema electoral, Santilli citó el caso del mandatario de Raúl Jalil y dijo que la decisión de simplificar y no convocar reiteradamente a las urnas tuvo un impacto positivo en la sociedad "la gente está cansada de que la lleven a votar cinco veces en un mismo año".

Santilli cuestionó la estrategia de sectores del peronismo y otras fuerzas opositoras que se muestran fragmentadas de cara al proceso electoral, proyectando que terminarán convergiendo en un mismo espaci y apuntó "se muestran separados, pero van a terminar juntos. Sin embargo, la sociedad ya no quiere volver al pasado"