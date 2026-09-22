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Fernando Cibeira
Congreso

Santilli busca apoyo de los gobernadores aliados para el Presupuesto y las PASO

El jefe de Gabinete recibirá a Frigerio, Zdero y Torres para asegurar los votos del Presupuesto 2027 y la reforma política. Aunque sus respaldos parecen encaminados, los mandatarios llevarán una lista de reclamos provinciales. Las diferencias sobre las PASO todavía frenan el avance del proyecto electoral.

22 de septiembre, 2026 | 00.05

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, ya entró en la cuenta regresiva para reunir los votos que necesita la Casa Rosada para aprobar sus dos proyectos prioritarios: el Presupuesto 2027 y la reforma política. Como parte de esa tarea, recibirá en estos días a tres gobernadores aliados y viejos conocidos: el entrerriano Rogelio Frigerio, el chaqueño Leandro Zdero y el chubutense Ignacio Torres. Sus respaldos aparecen casi descontados, aunque Santilli deberá escuchar una larga lista de reclamos provinciales. Este lunes, el jujeño Carlos Sadir dio la primera señal: anticipó su apoyo a la suspensión de las PASO con un argumento sorprendente. Aseguró que la medida serviría para organizar a la oposición, pese a colocarse así en la vereda del oficialismo. El catamarqueño Raúl Jalil, el gobernador peronista más cercano a la Casa Rosada, propuso como alternativa que las primarias dejen de ser obligatorias.

Semanas atrás, en el despacho de Santilli rebosaban de optimismo sobre los apoyos que tendría la reforma política, aun cuando el Presupuesto todavía estaba en elaboración. Sin embargo, a la hora del poroteo, esos supuestos votos nunca terminaron de aparecer. La iniciativa, cuyo punto central es la eliminación de las PASO, avanza a ritmo cansino en la comisión del Senado. Incluso, hay quienes sostienen que ni siquiera la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, tiene demasiado interés en acelerarla: se imaginaría compitiendo en una primaria contra el propio Javier Milei si el Presidente continúa cayendo en las encuestas. Por ahora son apenas especulaciones. Lo concreto es que el jefe de Gabinete volverá a la carga con los gobernadores, empezando por los más cercanos.

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Este martes recibirá a Frigerio, con quien compartió gabinete durante el gobierno de Mauricio Macri. Por otro lado, Frigerio viene funcionando como aliado estrecho de La Libertad Avanza y suscribió boletas conjuntas en 2025, con la idea de repetir el año que viene. 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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