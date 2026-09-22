Santilli busca apoyo de los gobernadores aliados para el Presupuesto y las PASO

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, ya entró en la cuenta regresiva para reunir los votos que necesita la Casa Rosada para aprobar sus dos proyectos prioritarios: el Presupuesto 2027 y la reforma política. Como parte de esa tarea, recibirá en estos días a tres gobernadores aliados y viejos conocidos: el entrerriano Rogelio Frigerio, el chaqueño Leandro Zdero y el chubutense Ignacio Torres. Sus respaldos aparecen casi descontados, aunque Santilli deberá escuchar una larga lista de reclamos provinciales. Este lunes, el jujeño Carlos Sadir dio la primera señal: anticipó su apoyo a la suspensión de las PASO con un argumento sorprendente. Aseguró que la medida serviría para organizar a la oposición, pese a colocarse así en la vereda del oficialismo. El catamarqueño Raúl Jalil, el gobernador peronista más cercano a la Casa Rosada, propuso como alternativa que las primarias dejen de ser obligatorias.

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Semanas atrás, en el despacho de Santilli rebosaban de optimismo sobre los apoyos que tendría la reforma política, aun cuando el Presupuesto todavía estaba en elaboración. Sin embargo, a la hora del poroteo, esos supuestos votos nunca terminaron de aparecer. La iniciativa, cuyo punto central es la eliminación de las PASO, avanza a ritmo cansino en la comisión del Senado. Incluso, hay quienes sostienen que ni siquiera la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, tiene demasiado interés en acelerarla: se imaginaría compitiendo en una primaria contra el propio Javier Milei si el Presidente continúa cayendo en las encuestas. Por ahora son apenas especulaciones. Lo concreto es que el jefe de Gabinete volverá a la carga con los gobernadores, empezando por los más cercanos.

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Este martes recibirá a Frigerio, con quien compartió gabinete durante el gobierno de Mauricio Macri. Por otro lado, Frigerio viene funcionando como aliado estrecho de La Libertad Avanza y suscribió boletas conjuntas en 2025, con la idea de repetir el año que viene.