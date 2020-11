El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, descartó que en la Argentina vaya a haber una reforma laboral o jubilatoria perjudicial para la Argentina por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "El FMI tiene que entender que no hay lugar para ajustes", afirmó.

"El cambio estructural es que la Argentina tiene que volver al sendero de la producción y del empleo. Y el fondo tiene que entender eso. La Argentina con la decisión del voto popular logró cambiar el rumbo de la economía que era un modelo de especulación", sostuvo Cafiero en una entrevista con El Destape Radio.

El funcionario explicó que el modelo macrista además de generar pobreza tenía un grave problema en la balanza de pago que sólo pudo ser revertida mediante el fenomenal endeudamiento con el FMI.

"El FMI tiene que entender que no hay lugar para ajustes, que no hay lugar para un modelo distinto al que eligieron los argentinos con Alberto y Cristina a la cabeza. Ese modelo era de productividad y empleo. Los cambios tienen que ir orientados a ampliar las exportaciones, que generen sustitución de importaciones y que permitan a los argentinos tener una perspectiva de crecimiento sostenido en el tiempo. No estamos para recetas viejas", afirmó.

Cafiero sostuvo que la nueva fórmula jubilatoria beneficiará a los jubilados porque la Argentina crecerá en los próximos años. "La riqueza del crecimiento se va a repartir entre los jubilados y jubiladas, algo que no hacía la fórmula de Macri".

El jefe de Gabinete explicó que con la fórmula votada en el Congreso en 2017 por impulso del macrismo, los jubilados corrían a la inflación desde atrás y llegaron a perder 19 puntos frente a la inflación.

En otro tema, Cafiero habló sobre los rumores de cambios en el Gabinete de ministros luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner escribiera en una carta que hay "funcionarios que no funcionan". Al respecto explicó que quién define los cambios en el equipo es Alberto Fernández y valoró el buen desempeño de los ministros en medio de la pandemia.

"Este gabinete lleva 8 de 11 meses en pandemia. Y hemos logrado una inversión histórica en materia hospitalaria y salud", dijo el jefe de ministros en la entrevista con Roberto Navarro.

Cafiero expresó que siente mucho orgullo de la foto del presidente Alberto Fernández con Evo Morales luego de que se consiguió volver a la democracia en Bolivía y valoró que el jefe de Estado haya actuado en medio de la "complacencia del Gobierno de Macri con el Golpe en Bolivia"