Frente a la falta de respuestas para la discusión paritaria y la crisis sanitaria impulsada por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, empleados de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) profundizaron las medidas de fuerza y decretaron un paro total de actividades por 24 horas para este viernes 23 de enero. La decisión incluye al personal del Ministerio de Salud y Ambiente, la Caja de Servicios Sociales (CSS) y los hospitales de la provincia.

En Santa Cruz, los reclamos de parte del sector público de la sanidad no tuvieron descanso desde mitad del 2025, cuando iniciaron un reclamo sostenido por recomposición salarial. La situación sumó tensión a lo largo de los meses por el silencio del mandatario provincial e incluso desde la cartera sanitaria se procedió a la suspensión de 26 trabajadores que por entonces reclamaban no solo por un mejor salario, sino también por la revisión de políticas de ajuste como el recorte indiscriminado de horas extras y guardias.

Según afirmó la secretaria general de ATSA, Silvia Leiva, al medio Tiempo Sur, los empleados se declararon en estado de alerta y asamblea permanente. Entre las peticiones se destacan “la falta de recomposición salarial con un año de caída real del salario de los trabajadores y la falta de cumplimiento a los acuerdos paritarios". A su vez, denuncian persecución laboral, hostigamiento, aprietes y condicionamientos dentro de los ámbitos de trabajo. "Sin salario, no hay salud", señalaron desde el sindicato al fundamentar la medida.

En este contexto, el segundo paro del año es un hecho. “Nos veremos obligados a realizar una medida de acción directa”, señalaron desde el gremio, para luego exigir a las autoridades "que cumplan con su deber de dar respuesta" a los pedidos. La desidia del sector de salud es total, por lo que representantes gremiales piden la renuncia de la ministra de Salud, Lorena Ross. También cuestionaron la situación de la obra social provincial y reclamaron "una CSS que no abandone a sus afiliados", además de denunciar salarios de pobreza y situaciones de

Fuerte cruce entre diputados por la situación de la Caja de Servicios Sociales en Santa Cruz

La situación de la Caja de Servicios Sociales (CSS) volvió a tensar el clima político en la Legislatura de Santa Cruz. El diputado por el Pueblo de Puerto Deseado Santiago Aberastain, salió con dureza al cruce de un proyecto presentado por el legislador de Unión por la Patria (UxP) Carlos Godoy y cuestionó la viabilidad de la iniciativa, a la que calificó como "desconectada de la realidad financiera de la provincia".

Godoy impulsó una iniciativa que busca reasignar las partidas y establecer compras directas “para poder llevar una solución rápida y real” a los pacientes de la obra social. No obstante, Aberastain sostuvo que resulta contradictorio exigir mayores respuestas a la CSS sin abordar previamente las deudas que distintos municipios mantienen con el organismo. En ese marco, apuntó directamente contra la Municipalidad de Río Turbio, a la que señaló como una de las principales deudoras del sistema.

Según detalló el legislador oficialista, la deuda del municipio con la Caja de Servicios Sociales asciende a $5.052.456.666,46. Aberastain remarcó que ese monto fue incorporado y reconocido en el Presupuesto Provincial 2026, aprobado por la Legislatura, "incluido el bloque al que pertenece el propio Godoy".

"El debate no puede limitarse a reclamos discursivos", planteó Aberastain, y sostuvo que impulsar proyectos sin contemplar el estado real de las cuentas públicas "es legislar para la tribuna". En ese sentido, advirtió que el sostenimiento de deudas municipales impacta de manera directa en la capacidad operativa de la obra social provincial.

Desde su perspectiva, la crisis de la CSS no puede analizarse de manera aislada ni atribuírsele exclusivamente a la administración provincial, sino que debe contemplar las responsabilidades compartidas entre la Provincia y los municipios. "Exigir sin cumplir con las obligaciones propias es una falta de coherencia política", sostuvo.

Por su parte, Godoy dijo que "las políticas de Nación golpea fuerte a la provincial" y esto también se ve reflejando en "decisiones políticas que lleva adelante el Gobierno provincial". Para hacerle frente a las políticas del presidente Javier Milei y el gobernador Vidal, el legislador señaló que "es necesario discutir alguna alternativa de solución".