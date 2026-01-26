Los principales gremios de Santa Cruz encendieron una señal de alarma por el avance de posibles leyes de emergencia económica, comercial y una reforma previsional que impactarían de lleno en salarios y paritarias. Reunidos en Río Gallegos, en la sede del SOEM, dirigentes sindicales advirtieron que estas medidas podrían implicar un retroceso en derechos laborales y pidieron ser escuchados por la Legislatura y el gobernador Claudio Vidal.

El Frente Sindical Santa Cruz mantuvo un encuentro este viernes en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Río Gallegos para analizar la coyuntura política, económica y social de la provincia. De la reunión participaron representantes de distintos gremios provinciales y nacionales, entre ellos Vialidad Nacional, La Bancaria, ATE, ADOSAC y dirigentes de los sindicatos que integran el Frente. El encuentro estuvo encabezado por el secretario general del SOEM, Pedro Mansilla, quien ofició de anfitrión en una jornada que los propios participantes definieron como un “espacio de diálogo y construcción colectiva” frente a un escenario que calificaron como preocupante.

Durante la reunión, los dirigentes sindicales pusieron el foco en la posibilidad de que en la próxima sesión extraordinaria de la Legislatura Provincial se avance con proyectos para declarar la emergencia comercial y la emergencia económica, además de una eventual reforma previsional.

Según advirtieron, ese paquete de iniciativas podría tener consecuencias directas sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en especial en lo referido a la discusión paritaria y a los procesos de negociación salarial: se opusieron a las "decisiones unilaterales que congelen o condicionen las paritarias”.

Pedido de audiencias a la Legislatura

Las organizaciones sindicales coincidieron en la necesidad de solicitar reuniones con los distintos bloques de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz. El objetivo es expresar de manera formal la posición del movimiento obrero organizado y advertir sobre las consecuencias sociales y laborales que podrían derivarse de la aprobación de estas medidas. Los gremios resolvieron cursar notas formales a los bloques legislativos en función de la inminente sesión extraordinaria, con la intención de ser recibidos antes de que se trate cualquier proyecto de emergencia o reforma previsional.

Desde el SOEM Río Gallegos se reafirmó la importancia de la unidad, el diálogo y la organización como herramientas fundamentales para la defensa de los derechos laborales, el salario y las condiciones de trabajo. “El contexto exige responsabilidad institucional y participación activa de todos los sectores”, expresaron en el cierre del comunicado.