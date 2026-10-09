El dato que preocupa en San Luis: el 33% de los deudores está en mora y entre los jóvenes la cifra supera el 45%

San Luis registra un fuerte nivel de morosidad entre las personas que tienen deudas: según el Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad y la Friedrich-Ebert-Stiftung Argentina, con la colaboración de CEATRA, 82.056 personas estaban en mora en agosto de 2026, sobre un total de 245.736 deudores relevados.

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El dato significa que el 33,39% de los puntanos con deudas tiene pagos atrasados, una proporción que ubica a la provincia 6,2 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. En términos simples, uno de cada tres deudores de San Luis ya dejó de pagar alguna de sus obligaciones en los plazos previstos.

El stock total de deuda alcanza los $844.375,81 millones, con un promedio de $3,44 millones por persona. Entre quienes se encuentran en mora, el promedio adeudado es de $2,59 millones. A nivel provincial, el 25,12% del dinero adeudado está vencido: por cada $100 comprometidos, $25 ya no se pagan en término.

La situación se vuelve todavía más marcada entre los menores de 25 años. En ese grupo, el 45,48% de las personas endeudadas registra atrasos, frente al 38,47% del promedio nacional. Son 10.023 jóvenes con deudas vencidas, que acumulan $8.281,73 millones en mora.

La diferencia con el promedio argentino llega a 7,01 puntos porcentuales. Además, el problema no se limita a la cantidad de personas que dejaron de pagar: entre los jóvenes puntanos, el 43,24% del monto total adeudado ya está vencido, mientras que a nivel nacional la proporción es del 38%.

Dentro del grupo de menores de 25 años, las mujeres presentan niveles de morosidad aún mayores, según el relevamiento. El informe contabiliza 5.327 jóvenes deudoras con pagos vencidos, con un total de $3.659,57 millones en mora.

La deuda promedio por persona en este grupo es de $695.736. El documento presenta una diferencia entre dos de sus propios registros: el indicador principal señala una mora del 46,64%, mientras que el cuadro comparativo consigna 46,06%. En ambos casos, el porcentaje se encuentra muy por encima del 25,12% correspondiente al conjunto de la provincia.

Poggi perdió casi 4.000 empleos privados desde que asumió

Desde la asunción de Claudio Poggi como gobernador de San Luis, la provincia perdió 3.964 empleos privados registrados hasta el primer cuatrimestre de 2026, según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social difundidos por el economista Norberto Itzcovich. La provincia pasó de tener 52.497 asalariados formales a 48.533, lo que representa una caída del 7,6%. La industria, los servicios y la construcción concentraron la mayor parte del retroceso.

La evolución del empleo muestra además que la caída no fue lineal. Durante los primeros meses de la gestión de Claudio Poggi, los puestos privados registrados bajaron de 52.497 a 50.726. Para el tercer trimestre de 2024, el número había descendido a 48.673. A comienzos de 2025 hubo una recuperación transitoria, con 50.397 trabajadores, pero ese crecimiento no logró sostenerse.

La industria fue la actividad que registró la mayor pérdida de puestos de trabajo. A fines de 2023 contaba con 13.173 trabajadores registrados, mientras que en el primer trimestre de 2026 la cifra había bajado a 11.445. En total, fueron 1.728 empleos menos. El retroceso tiene un peso particular en San Luis, donde la actividad industrial ocupa históricamente un lugar relevante dentro del mercado laboral provincial.

Los servicios, sin contabilizar hoteles y restaurantes, también registraron una fuerte reducción. Pasaron de 19.806 trabajadores a fines de 2023 a 18.583 en el primer trimestre de 2026. La caída representa otros 1.223 empleos privados registrados. La construcción completó el núcleo principal de la pérdida. El sector tenía 3.325 trabajadores registrados al cierre de 2023 y llegó a 2.502 en el primer trimestre de 2026. En ese período desaparecieron 823 puestos formales.