Preocupación en San Luis: 7 de cada 10 hogares de barrios populares tienen deudas y crece el ahogo familiar

La crisis de ingresos golpea cada vez con mayor fuerza a las familias de San Luis y se refleja en dos indicadores que avanzan en paralelo: el endeudamiento y las dificultades para cubrir las necesidades básicas. El último Monitoreo Económico, Social y Alimentario de los Barrios Populares (MESA), elaborado por el ISEPCi con datos de julio de 2026, señala que el 69,2% de los hogares de barrios populares puntanos tiene deudas, ya sean formales o informales.

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El impacto se vuelve todavía más evidente cuando el endeudamiento se cruza con la alimentación. Según el relevamiento, entre las familias que tienen deudas la inseguridad alimentaria alcanza al 84,3%, frente al 51,4% registrado entre los hogares sin deudas. En términos generales, el 74,2% de los hogares relevados atravesó algún episodio de inseguridad alimentaria durante el último mes: redujo el consumo de carnes, frutas o verduras o directamente salteó comidas por falta de dinero.

La situación también aparece reflejada en las estadísticas oficiales de pobreza. De acuerdo con los datos del INDEC mencionados en el informe, la pobreza en el Gran San Luis alcanzó al 35,7% de las personas durante el primer semestre de 2026, 5,6 puntos porcentuales por encima del 30,1% registrado en el segundo semestre de 2025. En términos absolutos, el número de personas pobres pasó de 76.556 a unas 91.000, lo que representa más de 14.000 personas en esa condición.

San Luis, entre las provincias con mayor morosidad

El endeudamiento también se expresa en la irregularidad de los pagos. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza conjuntamente el comportamiento de los usuarios frente a bancos y billeteras virtuales, ubicó a San Luis con una morosidad del 20,5%.

De acuerdo con ese relevamiento, la provincia quedó entre las jurisdicciones con mayores niveles de irregularidad crediticia, por detrás de La Rioja, con 23,1%, y apenas por debajo de San Juan y Tierra del Fuego, ambas con 20,6%.

El dato adquiere otra dimensión al compararlo con los ingresos. El salario medio de San Luis se encuentra, según el informe, un 4,1% por debajo del promedio nacional, pero la morosidad provincial supera la registrada en distritos cuyos salarios son hasta 30% inferiores. Para el análisis citado, la pérdida del poder adquisitivo aparece como uno de los factores que ayudan a explicar la situación.

A nivel nacional, CEPA señaló que la morosidad de las familias con el sistema financiero pasó del 2,5% en noviembre de 2024 al 13% en julio de 2026. En el sistema no financiero, que incluye fintechs y billeteras virtuales, llegó al 33,9%. El informe caracteriza este nivel como uno de los más elevados de las últimas décadas.

La pérdida de ingresos reales completa el cuadro. Según los datos citados, el salario registrado real cayó 14,3% desde noviembre de 2023. En San Luis, una familia debe destinar alrededor de $920.538 para cubrir la canasta básica alimentaria, mientras que una familia de cuatro integrantes necesitó más de $1,6 millones en agosto para superar el umbral de pobreza.

De las cuotas impagas al alquiler

El endeudamiento no solo se traduce en nuevas obligaciones: también modifica las prioridades de los hogares y obliga a postergar pagos. Un relevamiento del Observatorio de Economía Popular de la UBA citado en el informe muestra que, durante los últimos dos años, el 44,3% dejó de pagar la tarjeta de crédito, el 41,2% discontinuó el pago del celular y el 39,2% dejó de pagar préstamos.

La lista continúa con otros gastos esenciales: el 32% dejó de abonar cuotas escolares o de clubes; el 30,4% impuestos y servicios públicos; el 24,2% expensas; el 21,1% la obra social y el 13,9% el alquiler. La fotografía de San Luis se completa con el estado de las cuentas familiares. Según los datos del relevamiento, apenas el 24% de los hogares mantiene sus pagos al día, mientras que el 48% registra atrasos y otro 28% atraviesa procesos de judicialización.

Se trata, en promedio, de hogares de cuatro integrantes y con presencia de menores de 18 años en el 65,8% de los casos. Aunque ocho de cada diez personas relevadas trabajan y una de cada cuatro tiene dos o más empleos, el 64,5% lo hace en condiciones de informalidad.