El problema que se agrava en San Luis: faltan docentes y las restricciones de Poggi dejan concursos desiertos

La falta de docentes que atraviesa San Luis choca con las restricciones que existen para que quienes ya tienen un cargo público puedan acceder a otro. Según la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de San Luis (UTEP), esta situación dificulta cubrir las vacantes y provoca que concursos docentes queden desiertos. Por ese motivo, el gremio cuestionó el decreto 1592 del Gobierno de Claudio Poggi y llevó el planteo ante el Superior Tribunal de Justicia.

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La organización explicó que la norma permite que una docente que ya tiene un cargo acceda excepcionalmente a un segundo puesto cuando no haya postulantes sin cargo, pero establece que esa designación se mantiene solamente hasta la finalización del ciclo lectivo. Para UTEP, esa condición genera inestabilidad para quienes acceden a esos cargos y, al mismo tiempo, no ofrece una solución permanente a la falta de maestros que existe en distintas zonas de la provincia.

El problema, según UTEP, no es nuevo. Carlos Peralta, secretario general del gremio, explicó en diálogo con El Destape que la organización detecta la falta de docentes desde 2020, particularmente en San Luis Capital y Villa Mercedes, las dos ciudades más grandes de la provincia. “Desde el 2020 para acá, se nota que no hay maestros. Hay dos regiones fundamentales: la región uno, que es San Luis Capital, y la región dos, que es Villa Mercedes. Son las dos ciudades más grandes y no hay suficientes maestros”, sostuvo.

El conflicto se vuelve concreto al momento de cubrir las vacantes. Según explicó Peralta, cuando se abre un concurso y las únicas postulantes son docentes que ya tienen un cargo, las restricciones para acumular puestos impiden que puedan acceder al nuevo cargo. De esta manera, si no se presentan personas que no tengan otro empleo público, el concurso puede quedar desierto pese a que existe una vacante que necesita ser cubierta.

Falta de docentes y concursos que quedan desiertos

El dirigente señaló que la falta de profesionales también está vinculada con la cantidad de egresados de los profesorados. "Por ejemplo, en los IFDC, los institutos de enseñanza de los profesorados, no se reciben más de 15 maestras por año, como mucho", explicó.

A esa situación se suma, según UTEP, el resultado de los concursos. Peralta afirmó que durante el año pasado el 50% de los concursos para cargos de maestra quedaron desiertos porque las personas que se presentaban ya tenían otro cargo público y, por las restricciones vigentes, no podían acceder a la nueva vacante.

"Había un cargo de maestro y todos los que se presentaban ya tenían un cargo. Entonces, todos eran desestimados por el artículo 23 y el llamado quedaba desierto", relató. Para el gremio, el problema genera una contradicción: existen cargos que necesitan ser cubiertos, pero docentes que podrían ocuparlos quedan afuera por ya contar con una designación.

Qué dice el decreto 1592

El conflicto se concentra en el decreto 1592, dictado a comienzos de año, que establece las condiciones para los concursos y designaciones docentes. La norma contempla que una docente que ya tenga un cargo pueda acceder a un segundo cuando no se presente ninguna postulante que no tenga cargo. Sin embargo, UTEP cuestiona que esa posibilidad sea considerada una excepcionalidad y que la designación tenga como límite la finalización del ciclo lectivo.

El gremio sostiene que esa condición entra en contradicción con el artículo 65 del estatuto docente, que establece la posibilidad de tener hasta 40 horas, ya sean horas cátedra o cargos, respetando las disposiciones constitucionales.

Peralta explicó que el artículo 23 de la Constitución de San Luis establece como regla que una persona solamente puede tener un cargo público a sueldo, ya sea nacional, provincial o municipal. Sin embargo, contempla una excepción para educación cuando existe escasez de docentes o cuando se trata de una necesidad técnica.

Del reclamo administrativo a la Justicia

Antes de llegar al Superior Tribunal de Justicia, UTEP asegura haber realizado distintos reclamos ante las autoridades provinciales. "Nosotros, en abril, cuando nuestros afiliados y afiliadas empezaron a tomar los cargos, fuimos y lo denunciamos. Planteamos la situación ante Educación y Recursos Humanos, pero no hubo respuesta", sostuvo Peralta.

El gremio también planteó el problema ante diputados oficialistas y opositores, con el argumento de que un decreto no puede vulnerar lo establecido por una ley y por el estatuto docente. Al no encontrar una solución por esa vía, decidió avanzar judicialmente.

La presentación incluye una acción de inconstitucionalidad y una medida cautelar firmada por dos afiliadas que se encuentran directamente afectadas por la situación. UTEP pide que sus designaciones como interinas no queden condicionadas al cierre del ciclo lectivo y que sean reconocidas bajo esa modalidad.

"Nosotros venimos haciendo todo el recorrido, paso por paso: primero Ejecutivo, Legislativo y ahora lo último que nos queda es la Justicia", afirmó Peralta. Según explicó, la medida cautelar debería tener una respuesta en lo inmediato, ya que el planteo establece un plazo de 10 días hábiles.

El reclamo por el doble cargo

El gremio también cuestionó que las restricciones de San Luis sean, según su interpretación, particularmente excepcionales respecto de otras jurisdicciones. "San Luis es la única provincia del país que no deja tomar el segundo cargo", afirmó Peralta. En ese sentido, mencionó los casos de Buenos Aires, Formosa, Tucumán, La Rioja y Misiones, donde, según sostuvo, existe la posibilidad de acceder al doble cargo docente bajo determinadas condiciones.

Para UTEP, el reclamo judicial no se limita a resolver la situación de las dos docentes que presentaron la cautelar, sino que apunta a discutir un mecanismo que, según el gremio, termina con vacantes sin cubrir en una provincia que al mismo tiempo enfrenta una falta de maestros.