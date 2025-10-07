San Juan recibe ofrecimiento de financiamiento por u$s 400 millones para obras eléctricas

En el marco de una misión comercial de alto nivel organizada por Movimiento de Empresas de Francia (MEDEF International), la provincia de San Juan recibió una propuesta de financiamiento clave para mejorar la infraestructura eléctrica, fundamental para el desarrollo industrial y minero. El gobernador Marcel Orrego anunció este lunes que la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ofrecieron un crédito por hasta 400 millones de dólares destinado a la ejecución de obras eléctricas estratégicas.

El ofrecimiento fue ratificado durante un encuentro celebrado en la Embajada de Francia en Buenos Aires, encabezado por el embajador Romain Nadal y con la presencia de una veintena de representantes de empresas francesas de primera línea. Orrego participó acompañado por los ministros provinciales de Minería, Juan Pablo Perea, y de Producción, Gustavo Fernández.

La propuesta financiera apunta específicamente a la construcción de estaciones transformadoras y líneas de alta tensión, obras consideradas esenciales para atender la creciente demanda energética del sector minero e industrial, así como para facilitar la evacuación de energía solar, uno de los grandes potenciales de la provincia.

Durante el encuentro, el gobernador agradeció el respaldo de la AFD y el BEI, destacando que este gesto representa una muestra de confianza hacia San Juan y un logro concreto de la activa agenda internacional que viene desarrollando su gestión.

La carta de intención ya fue recibida formalmente por el gobierno provincial y será evaluada en detalle por los equipos técnicos locales, quienes analizarán las condiciones y la viabilidad del financiamiento.

También participó del evento el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en su rol de presidente de la Mesa del Litio, mientras que Orrego asistió como presidente de la Mesa del Cobre en Argentina. El espacio permitió un intercambio entre funcionarios de distintas provincias argentinas y representantes de 20 empresas francesas de diversos sectores, interesadas en fortalecer vínculos comerciales y de inversión en el país.