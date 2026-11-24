El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, presentó en la Legislatura provincial un proyecto de reforma integral del Código Electoral que modifica las reglas para las elecciones de 2027. La iniciativa propone eliminar la Ley de Lemas, incorporar la Boleta Única Papel y establecer un nuevo sistema de selección de candidatos, además de habilitar el adelantamiento de los comicios provinciales respecto de los nacionales.

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El texto, compuesto por 198 artículos, plantea cambios en la organización de las elecciones, el financiamiento de las internas partidarias y las condiciones para competir por cargos públicos. También crea un Tribunal Electoral Provincial de funcionamiento permanente e incorpora sanciones económicas por la difusión intencional de noticias falsas y contenidos audiovisuales engañosos manipulados mediante inteligencia artificial.

El fin de la Ley de Lemas y la Boleta Única

Uno de los principales cambios es la eliminación del Sistema de Participación Democrática Abierta (SIPAD), conocido como Ley de Lemas. En su lugar, los partidos políticos y las alianzas tendrán autonomía para definir sus candidatos mediante internas abiertas o cerradas, cuya organización y financiamiento quedarán a cargo de las propias agrupaciones, sin fondos estatales.

La reforma también propone implementar la Boleta Única Papel para las elecciones provinciales y municipales. Además, prohíbe que una misma persona se presente como candidata en distintas categorías o por diferentes agrupaciones políticas.

En cuanto a la integración de las listas legislativas, el proyecto mantiene la paridad de género. También establece una reducción de los tiempos de campaña electoral, que pasarían a ser de 35 días.

La posibilidad de adelantar las elecciones de 2027

La iniciativa plantea modificaciones en el cronograma electoral que habilitarían a San Juan a celebrar sus comicios locales con anterioridad a las elecciones nacionales. De acuerdo con el texto, el llamado a las urnas deberá efectuarse en un plazo de entre 60 y 250 días previos al vencimiento de los mandatos, y así garantizar además una antelación mínima de 100 días respecto de la jornada fijada para votar.

Con este esquema, el Ejecutivo provincial contaría con el margen normativo necesario para desdoblar el calendario de 2027 y adelantar la elección de sus autoridades locales. No obstante, el proyecto evita definir una fecha exacta y tampoco confirma si el Gobierno hará uso efectivo de esa facultad.

Para que estos cambios entren en vigencia y pasen a integrar el régimen electoral sanjuanino, la propuesta deberá superar ahora el debate y obtener la aprobación de la Cámara de Diputados de la provincia.