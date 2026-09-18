Salta: la seguridad vial suma presión sobre Sáenz por el deterioro de las rutas y las muertes en moto

La gestión de Gustavo Sáenz enfrenta una problemática vial que atraviesa a distintos puntos de Salta y que vuelve a poner el foco sobre la prevención y los controles. El deterioro de las rutas nacionales y provinciales, los reclamos por el estado de las calzadas y la necesidad de reforzar los controles forman parte de un escenario que mantiene a la siniestralidad vial entre las principales preocupaciones en materia de seguridad.

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En lo que va del año, 90 personas murieron en siniestros viales en la provincia, según datos del Ministerio de Seguridad. Si bien el registro mostró una reciente reducción, la problemática persiste y tiene entre sus principales características el crecimiento del parque de motovehículos, tanto en la ciudad de Salta como en el interior. Las motocicletas se consolidaron como uno de los principales medios de transporte y, al mismo tiempo, concentran una proporción elevada de las víctimas fatales.

En Salta, casi siete de cada diez personas fallecidas en siniestros viales circulaban en moto. Entre los factores asociados aparecen la falta de uso del casco, el exceso de velocidad en rutas interurbanas y las dificultades para sostener los controles locales.

A esto se suma el consumo de alcohol o sustancias prohibidas antes de conducir, otra de las conductas señaladas por las autoridades de Seguridad Vial. Según remarcan desde el área, estos comportamientos incrementan el riesgo de sufrir un siniestro y también pueden poner en peligro a otras personas.

El estado de las rutas suma otro foco de preocupación

Otra de las cuestiones que agravan la situación vial de Salta es el deterioro de corredores nacionales y con la falta de obras de infraestructura. La provincia recibió menos del 5% del presupuesto vial distribuido entre las jurisdicciones del país, en un contexto de reducción del financiamiento nacional para obras.

Uno de los principales puntos señalados es la Ruta Nacional 9/34, conocida como la "ruta de la muerte". Allí se registraron reclamos por el estado de la calzada, especialmente por la presencia de baches y deformaciones que afectan la circulación de vehículos particulares y transporte pesado.

El deterioro de la ruta también generó intervenciones de efectivos de seguridad vial de la Policía, que llegaron a rellenar pozos con tierra como medida provisoria para facilitar el tránsito.

Los reclamos se concentran especialmente en sectores próximos a Rosario de la Frontera, Metán y Río Piedras, donde conductores denunciaron incidentes vinculados con el estado de la calzada. Entre las situaciones mencionadas aparecen pérdidas de control durante las lluvias y daños en neumáticos.

Reclamos también en las zonas urbanas

La problemática no se limita a las rutas nacionales. En distintas localidades del interior y en sectores periféricos de Salta Capital también se registran reclamos vecinales por el estado de las calles y la demora en las reparaciones.

Los vecinos cuestionan trabajos que, según sus denuncias, presentan una duración limitada frente al desgaste cotidiano. La acumulación de agua y los hundimientos en sectores recientemente asfaltados generan además desvíos y complicaciones para el transporte público.