Salta, crecen las señales de precarización laboral: un 51% trabaja en la informalidad

La gestión de Gustavo Sáenz sigue sumando números negativos, esta vez confirmados por la Universidad Nacional de Salta (UNSa) a través de un informe que advierte que la informalidad en todo el territorio salteño alcanza al 51% de los trabajadores. A pesar de que el desempleo en la provincia de Salta cayó del 6,6% al 4,3% entre el segundo trimestre de 2025 y el de 2026, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la calidad del trabajo continúa en marcado deterioro.

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La cifra confirmada por la UNSa demuestra que más de la mitad de los salteños ocupados se desempeñan en la precariedad, con ingresos por debajo de la canasta básica y sin acceso a aportes, obra social ni vacaciones.

La precarización se agudiza en los rubros de mayor importancia en la economía provincial, como el comercio y la construcción. En cuanto al comercio, principal empleador de la provincia, registra cerca del 60% de informalidad. La construcción, por su parte, presenta un panorama aún más crítico, rozando el 80% de trabajo no registrado según datos del INDEC.

Empleo formal en Salta, a la baja

El escenario laboral de Salta, bajo la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, atraviesa un fuerte deterioro. Durante el mes de junio la provincia registró una baja de 222 empleos en el sector privado formal, lo que equivale a un retroceso del 0,2% respecto al mes anterior. Además, hubo una caída interanual de un 2,5% del empleo formal registrado, lo que se traduce en la pérdida de de 2.978 puestos laborales en un lapso de doce meses.

Esto surgió de un informe reciente de la consultora Politikon Chaco, basado en datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación. A principios de año se conoció que durante el año 2025 en la provincia de Salta se perdieron aproximadamente 6000 puestos de trabajo registrados en el sector privado. Los datos fueron relevados por la la misma secretaría, en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En comparación con noviembre de 2023, último mes previo al cambio de gobierno, Salta presenta una contracción del 6,8% en el volumen de empleo privado formal. En términos absolutos, son 8.645 puestos menos que los que tenía entonces. La provincia se encuentra así entre las jurisdicciones que todavía no lograron recuperar el nivel de empleo registrado previo a diciembre de 2023.

A nivel federal, el empleo privado formal experimentó una contracción del 0,1% en junio, restando 6.261 posiciones en tan solo un mes. De este modo, la masa total de trabajadores asalariados registrados en Argentina ascendió a 6.126.400, alcanzando una cifra históricamente baja