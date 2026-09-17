Otro golpe a Sáenz: desde el sector comercial denuncian más cierres e informalidad laboral en Salta

Mientras la provincia de Salta transita una histórica ola de cierres de comercios y consecuentes despidos por la peor crisis de los últimos siete años, la situación se agrava tras el aumento de la informalidad del 60%. Desde el sector comercial denuncian la pérdida de cada vez más "empleos y comercios".

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"Venimos planteando esta situación desde hace más de un año. Como comercio, que somos los que más trabajo privado damos, estamos atravesando algo muy complejo", sostuvo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, en diálogo con Radio Salta.

Herrera afirmó que la mayoría de los comercios quedan sin margen de dinero entre el pago de Ingresos Brutos a nivel provincial, la Tasa de Seguridad e Higiene municipal, el impuesto al cheque, el IVA y las cargas sociales sobre la facturación. "Esa asfixia financiera empuja a los comercios a la informalidad y los cierres", apuntó Herrera contra la carga tributaria.

Según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Salta registró en junio una baja interanual del 2,5%, lo que equivale a 2.978 puestos de trabajo menos que en el mismo mes del año anterior. Una de las causas es la gran cantidad de comercios que están cerrando.

PYMES salteñas también en peligro

A principios de septiembre, este medio advirtió sobre el panorama de crisis que también atraviesa a las PYMES salteñas. La caída de las ventas, el endeudamiento y las dificultades para afrontar pagos dificultan la continuad de las pequeñas y medianas empresas de Salta.

En declaraciones a El 10 TV, el titular de la Cámara PYME, Darío Pellegrini, señaló que la falta de ventas está afectando la continuidad de distintas unidades de negocio. “Cada nota periodística es como un copy-paste: falta de consumo, cierre de PYMES”, sostuvo al describir una situación que, según planteó, se repite en la provincia de manera mensual.

Desempleo en cifras históricas

A principios de año se conoció que durante el año 2025 en la provincia de Salta se perdieron aproximadamente 6000 puestos de trabajo registrados en el sector privado. Los datos fueron relevados por la la misma secretaría, en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En comparación con noviembre de 2023, último mes previo al cambio de gobierno, Salta presenta una contracción del 6,8% en el volumen de empleo privado formal. En términos absolutos, son 8.645 puestos menos que los que tenía entonces. La provincia se encuentra así entre las jurisdicciones que todavía no lograron recuperar el nivel de empleo registrado previo a diciembre de 2023.