Rosca judicial: una línea de la UCR lanzó a su candidato para el Consejo de la Magistratura

Mientras la política empieza a exhibir los primeros movimientos típicos de un año electoral, con más incertidumbres que certezas, el angelicismo se concentra en su hábitat natural: el Poder Judicial. Con el lanzamiento de la precandidatura de Alberto Biglieri para el Consejo de la Magistratura en representación de los abogados, el sector movió sus fichas. A poco más de un mes del cierre de listas y desde la ciudad santafesina de Rosario, ante 350 letrados y dirigentes de todo el país, el actual interventor de la Unión Obrera Metalúrgica se consolidó como la cabeza de la propuesta apadrinada por Daniel Angelici.

El lunes y martes, la agrupación Abogados por Argentina realizó su cuarto Congreso Nacional en el Hotel Presidente de Rosario con la presencia de, entre otros, el abogado y constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, quien ya trabajó junto al candidato. Fueron jornadas de debate y análisis sobre los desafíos de la abogacía; discusiones que contaron con la participación de panelistas y referentes de trayectoria para apuntalar la carrera de Biglieri.

El encuentro llevó la consigna de “Unir la abogacía para afianzar la Justicia” y tuvo el funcionamiento del Consejo de la Magistratura en el centro de la conversación, con un panel dedicado exclusivamente a esa materia donde se analizaron “los problemas vinculados con la selección y el control de magistrados”. Básicamente, las funciones esenciales del organismo. Según se comunicó oficialmente, entre las preocupaciones más reiteradas estuvieron “la larga duración de los concursos, las vacantes aún sin cubrir y la necesidad de dar respuestas disciplinarias más eficaces”.

Para esta nueva etapa, buena parte de los participantes del evento coincidió en que “la próxima representación de los abogados deberá combinar experiencia profesional, conocimiento del funcionamiento institucional e independencia para defender una agenda propia de la abogacía”. Con ese espíritu, durante las conversaciones también surgió la necesidad de que quienes vayan a representar a los letrados no funcionen como delegados de intereses partidarios sino del sector.

En ese marco, Biglieri concentró apoyos. El abogado ya fue consejero de la Magistratura en la Ciudad y asesor a nivel nacional. Actualmente, es director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados y profesor titular en la UBA. Además, se desempeña como interventor de la UOM.

El 14 de septiembre cerrará el período de presentación de listas y los abogados irán a las urnas para elegir a su representante el 20 de octubre. Una votación que se enmarca en la necesidad de, según remarcó Gil Lavedra en el congreso, fortalecer las instituciones porque de no hacerlo “jamás alcanzaremos el desarrollo”, a la vez que advirtió que “es la primera vez que hay más regímenes autocráticos que democracias liberales”.

Durante el encuentro, se discutió sobre educación legal y formación continua; los 40 años de la ley que regula el ejercicio de la abogacía en la CABA y creó su Colegio Público; la conducción de los órganos de la abogacía estatal; el rol de las legislaturas provinciales en lo que hace a honorarios, uso de inteligencia artificial y diferencias de la matrícula profesional en un país federal; y un panel dedicado exclusivamente a los consejeros de la Magistratura. Luego, como cierre del evento, hubo espacio para presentar informes de gestión de los colegios de abogados de Tucumán, Neuquén y Esquel, además de una mesa redonda de agrupaciones de la abogacía porteña y del conurbano.