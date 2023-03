El mensaje de Taiana a los militares que irán a Rosario: "No van a realizar tareas de seguridad sino de apoyo a la comunidad”

El ministro de Defensa habló del envío de efectivos que anunció el Presidente. Aclaró que estarán destinados a realizar tareas de apoyo a la comunidad y criticó a quienes quieren que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, habló del envío del Ejército a Rosario que anunció el presidente Alberto Fernández. Fue en la apertura del ciclo lectivo del centro de estudios de las Fuerzas Armadas. Aclaró que harán tareas de urbanización y no de seguridad.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezó esta mañana el acto de inicio del ciclo académico 2023 en la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas (ESGC), donde se refirió a la participación del Ejército en tareas de urbanización en barrios populares de Rosario y resaltó: “Debe quedar en claro que el Ejército en Rosario no va a desempeñar tareas de seguridad sino que brindará una colaboración en obras que faciliten y mejoren la vida comunitaria. Estas acciones están encuadradas como misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas y ya se están desarrollando en diferentes lugares del país”, expresó el titular de la cartera.

En tal sentido, el ministro detalló que la Directiva Política de Defensa Nacional (Decreto 457/2021) establece entre las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas. Dijo que se trata de “brindar apoyo a la comunidad nacional”. Asimismo, Taiana explicó que “las Fuerzas Armadas están para cumplir tareas de Defensa Nacional. La tarea de seguridad en combate al narcotráfico o al delito es competencia de las Fuerzas de seguridad provinciales y federales, no son responsabilidad de esta cartera", contó Taiana, y aseveró que aquellos que quieren que la Fuerzas Armadas participen en la seguridad interna, “en realidad no quieren unas Fuerzas Armadas para la Defensa de la soberanía y de nuestros recursos estratégicos, quieren una Guardia Nacional sin capacidades de defensa autónoma”.

“Vamos a trabajar por la comunidad como lo hemos hecho en muchas oportunidades, como lo estamos haciendo y cómo lo vamos a seguir haciendo, porque es una misión subsidiaria en beneficio de la comunidad. Pero nadie debe confundir la misión principal de las Fuerzas Armadas que está claramente establecida y es la defensa de la soberanía.”, enfatizó el ministro. Por último, Taiana expresó: “Estamos trabajando junto a distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Social y de Salud para que nos acompañen en este fortalecimiento de la presencia del Estado en el territorio. Creemos que mejorar las condiciones en la comunidad contribuye a mejorar la vida de los rosarinos y en consecuencia a disminuir los índices delictivos”.

Alberto Fernández anunció este martes que reforzará el plan de seguridad en Rosario en medio de la ola de violencia desatada en la ciudad de Santa Fe y aumentará el número de efectivos de fuerzas de seguridad federales hasta llegar a los 1400 efectivos y pondrá al ejército para participar de la urbanización de barrios populares.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, ponderó el anuncio de Alberto Fernández y agradeció "un involucramiento mucho más activo de la Nación" en Rosario. “Hablamos mucho con el Presidente en los últimos días y también con el deseo de que hubiese una lectura diferente a la anterior con respecto a la presencia de fuerzas federales y un involucramiento mucho más activo de la Nación”, dijo.

Como dato extra, el fin de semana, el Jefe de las Fuerzas Armadas advirtió: “Los militares no estamos preparados para cumplir tareas de seguridad en las calles”. Se trata del general de brigada Juan Martín Paleo, jefe del Estado Mayor de las FF.AA. “El empleo de la violencia que usamos los militares es de altísimo impacto y procedimientos que no se pueden aplicar en las calles”, dijo, echando por tierra las promesas de Patricia Bullrich de llevar el Ejército a Rosario.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. aseguró desde Córdoba que “el marco jurídico nos permite realizar tareas de apoyo, como puede ser logística: transporte, alojamiento, compartir información neutra, racionamiento, pero sin intervención directa. Porque el armamento que usamos los militares es letal. El empleo de la violencia que usamos los militares es de altísimo impacto y procedimientos que no se pueden aplicar en las calles. Sólo podemos actuar ante una agresión militar externa”.

“La inseguridad es un tema del Ministerio de Seguridad y de las fuerzas de seguridad. A nosotros la ley nos fija claramente, que nosotros tenemos, por ahí, algún grado de participación, pero fundamentalmente lo establece la ley, es de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad”, señaló el general Paleo.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, llegó este miércoles a Rosario y allí expresó que "es imperioso que nos metamos en cada lugar y lleguemos al hueso" en medio de la ola de violencia narco que atraviesa la ciudad.

"Hemos traído fuerzas federales para actuar en cada lugar", afirmó el ministro al poner en operaciones a los nuevos efectivos que refuerzan el Comando Unificado de las Fuerzas Federales, acompañado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, el intendente de Rosario Pablo Javkin e integrantes del Poder Judicial.

Por su parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, opinó sobre la presencia del ejército en Rosario y señaló que no pueden estar en las calles debido a que ponen en riesgo la seguridad.

"El ejército no tiene que estar, las Fuerzas Armadas están para otra cosa. No pueden estar los que en otra época mataron a nuestros hijos. Si bien ahora son otros, deben estar en otras cosas. No deben estar en la calle, para eso está la policía", afirmó Carlotto en una entrevista en Futurock.