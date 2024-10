Quintela elogió a Kicillof tras el acto: "Planteó una alternativa"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, destacó el acto de su par Axel Kicillof por el Día de la Lealtad peronista en el municipio de Berisso y afirmó que el bonaerense "planteó una alternativa, quiere ser parte de la construcción de este proyecto de país".

"Se está discutiendo en el peronismo y todos vamos al mismo destino, quizás por distintos caminos", sostuvo Quintela, candidato a titular del Partido Justicialista (PJ) nacional, y consideró que "estamos abriendo el camino a nueva generaciones, como la de Axel". En ese sentido, sostuvo que la elección partidaria permitirán que "que emerjan compañeros".

"Me pareció un acto importante, que tuvo un discurso peronista, opositor al gobierno", sostuvo Quintela, que aseguró que Kicillof "quiere la unidad y no quiere meterse en un proceso interno". El mandatario riojano es candidato a presidente del PJ nacional, contienda en la que también participará la ex presidenta Cristina Kirchner.

"Yo creo que vamos a movilizar al peronismo en todas las provincias, a mí lo que me interesa es caminar, despertar la expectativa y esperanza en la gente, que haya un peronismo que esté compuesto por Axel, por Cristina, por mi..", dijo y agregó: "Que tenga un tono más provinciano. Queremos construir una opción desde el interior".

Axel Kicillof: "La única pelea que me interesa dar es contra las políticas de Milei"

Desde Berisso, donde reunió a la militancia y a decenas de dirigentes peronistas para celebrar un nuevo 17 de octubre, el gobernador bonaerense Axel Kicillof confrontó directamente con el presidente Javier MIlei. Aseguró que el de este jueves es un día de "festejo". "Festejamos la pelea que estamos dando, sobre todo, la certeza, la convicción de que este desastre de MIlei no dura para siempre", enfatizó. Más adelante, ratificó su postura frente al armado opositor que la fuerza política debe construir para enfrentarlo hoy y en las elecciones en el futuro cercano: "La única pelea que me interesa es la de la pelea contra las políticas de Milei".

El mandatario provincial afirmó que, el encuentro de esta tarde, "deja en claro que no nos van a robar la alegría". Mientras pronunciaba estas palabras, los miles de militantes empezaron a cantar: "Patria, si; colonia, no". "Si alguno piensa que vinimos acá solo para recordar el pasado, se equivoca. Estamos acá fundamentalmente para escribir el futuro", clamó. Explicó que la convocatoria es para "organizar la solidaridad" bajo las tres "grandes banderas del peronismo: soberanía política, independencia económica y, escuche Milei, la justicia social". Y completó: "No deben ser solo los dirigentes" quienes estén detrás de esta tarea. "Lo tiene que escribir el pueblo en la calle".