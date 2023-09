Revolución Federal: piden la tasación de los muebles que Caputo Hermanos "compró" a Morel

La medida, que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita, puede complicar la situación judicial de los hermanos Caputo. Tanto CFK como Juan Grabois habían pedido ya la indagatoria de Rossana Pía Caputo, quien fue la que contactó a la ignota carpintería de Jonathan Morel y le pagó millones de pesos por muebles que se trasladaron a Neuquén. Los pagos coinciden con la fundación y varios ataques de la violenta organización que creó el novel carpintero.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que el Tribunal de Tasación de la Nación valúe los muebles que la empresa Caputo Hermanos S.A dice haber encargado a Jonathan Morel, cofundador de la violenta organización Revolución Federal y dueño de una ignota carpintería en el partido bonaerense de San Isidro, por los que se pagaron millones de pesos. El pedido, que impulsa la fiscalía pero que Pollicita realizó al juez Marcelo Martínez de Giorgi por ser una pericia, fue en la causa en que se investiga a este grupo antiK que ataca a dirigentes políticos. Varios de los pagos de Caputo Hermanos a Morel y sus socios se realizaron en fechas cercanas a la fundación y a las agresiones que hacía la organización. Las querellas sostienen que la coartada de la carpintería fue la vía de financiación del violento grupo, es decir, que la compra de muebles se usó como "pantalla". Por eso, esta medida puede impactar en el futuro judicial de los hermanos Caputo.

En un dictamen de 13 páginas firmado este miércoles, Pollicita le pidió a Martínez de Giorgi que “dé intervención y/o que habilite a esta Fiscalía a dar intervención al Tribunal de Tasaciones de la Nación a los fines de que, siguiendo las pautas previstas en la normativa que lo atañe, aquel materialice un estudio de su especialidad con relación al mobiliario identificado a lo largo de la investigación que sirvió para vestir las unidades de la edificación ESPACIO AÑELO”. El fideicomiso Espacio Añelo, de Caputo Hermanos, construyó un moderno edificio en Vaca Muerta, Neuquén, y supuestamente, vía Rossana Pía Caputo, contrató a Morel –que contó que aprendió el oficio por YouTube- para que lo amueble. Por esos muebles, y otros que realizó para el fideicomiso Santa Clara al Sur de la misma empresa, se pagaron cifras millonarias (más de 13 millones de pesos).

La Justicia ahora busca determinar si lo que Caputo Hermanos dice haber pagado a Morel por los muebles eran precios de mercado o no. La hipótesis que se investiga es si la empresa, vía la coartada de la carpintería, financió a Morel y Revolución Federal para sus ataques. La medida impulsada por Pollicita se enmarca en el fragmento de la pesquisa que busca “vislumbrar un posible financiamiento de la actividad ilícita atribuida a la agrupación Revolución Federal por parte de terceras personas”.

Las preguntas que por ahora no tienen respuesta son: ¿Por qué Caputo Hermanos, vía Rossana Pia, contactaría a Morel, que tiene una carpintería desde 2021 en el partido de San Isidro y aprendió el oficio por Youtube, para una obra millonaria desarrollada en la provincia de Neuquén? ¿Qué explicación tiene que un edificio construido por las últimas técnicas tenga de proveedor a una carpintería que la da su factura Nº 1 y por cifras millonarias a la constructora? ¿Fueron los pagos millonarios de Caputo Hermanos una vía para financiar los ataques que realizaba esta organización antiK?

En el marco de un procedimiento de esta causa, realizado en noviembre del año pasado, la Unidad Operacional Antiterrorista de la PSA realizó una inspección en Espacio Añelo para tomar medidas y fotografiar y filmar los muebles que Morel le facturó a Caputo Hermanos, empresa de los hermanos de Luis Caputo, exfuncionario de Mauricio Macri. El fiscal Pollicita pide que se analicen esos objetos a través de esos documentos. Y aclara que la inspección no fue sobre el total de los muebles facturados sino que se realizó “a través de un muestreo al azar de los distintos tipos de unidades funcionales —departamentos monoambientes, de dos ambientes y de tres ambientes—, en tanto pudo accederse sólo a algunas de las sesenta unidades funcionales que componían el inmueble, dado que muchas de ellas se encontraban ocupadas al momento de su registro por terceros ajenos a la investigación, dejando expresa constancia los agentes intervinientes de que: ‘Cada tipo de departamento tiene el mismo tipo de mobiliario’”.

El fiscal impulsa que el Tribunal de Tasación determine “el precio de venta en el mercado, al tiempo de su adquisición” de lo que se habría enviado a Neuquén. Esto es:

144 respaldos de cama adquiridos el 24 de mayo de 2022.

144 mesas de luz adquiridas en la misma fecha.

24 Mesas de comedor rectangulares, con y sin patas, adquiridas el 24, 25 de mayo de 2022 y 27 de julio del mismo año.

12 Mesas de comedor redondas, con y sin patas, adquiridas en esas mismas 3 fechas.

60 Mesas ratonas, entregadas el 24 de mayo de 2022.

60 Mesas de TV, con y sin patas; 24 barras desayunadoras; 60 percheros y más de 100 sillas.

48 banquetas.

144 juegos de colchón y somier, 144 almohadas y 36 sillones de cuerpos.

36 cortinas translúcidas y 72 cortinas BlackOut con rieles y accesorios.

144 veladores.

Según surge de la causa, Morel habría fabricado muy pocas de esas cosas. La mayoría fueron adquiridas a terceros. Es decir, el fundador de Revolución Federal fue una especie de intermediario. Por ejemplo, de acuerdo a lo recolectado en el expediente, los juegos de colchón y somier y las almohadas los transportistas que las llevaron a Neuquén las habrían retirado de la fábrica de DORMIPOL en la provincia de Buenos Aires; el mobiliario de madera, de la carpintería ARIS, también ubicada en Buenos Aires; y los sillones, de la fábrica de la Cooperativa de Trabajo Los Artesanos. Solo “otros elementos como las patas de las mesas y presuntamente las sillas habrían sido retiradas de la carpintería de Morel” ubicada en San Isidro.

En el mismo escrito firmado por Pollicita este miércoles, el fiscal también planteó que el Tribunal de Tasaciones establezca el valor del servicio de transporte por vía terrestre para enviar el mobiliario detallado, entre el 1 de julio y el 15 de agosto del año pasado.

El resultado de esta medida puede impactar en el futuro judicial de los hermanos Caputo. Por ejemplo, Cristina Kirchner ya pidió la indagatoria de Rossana Caputo. Los abogados de CFK, Marcos Aldazabal y José Ubeira, cuando hicieron el pedido de indagatoria citaron textuales del testigo Lucas Nudelman, que es empleado de Flavio Caputo y dijo que Rossana Caputo nunca había intervenido en “otro proyecto de ese tipo” y que “Caputo nunca amueblaba edificios, a diferencia de lo que pasó con Añelo”. Para los letrados de Cristina “la financiación de Revolución Federal, además de involucrar a Rossana Caputo, contó con el beneplácito, y probablemente hasta con el impulso, de Flavio Caputo” y lo de la compra de muebles fue una “pantalla”.

Por su parte, en marzo de este año, el dirigente Juan Grabois, también víctima de los ataques de Revolución Federal, le reclamó a la Justicia que cite a indagatoria a Flavio Caputo, titular de Caputo Hermanos S.A, e impute a sus socios y hermanos Rossana y Hugo Caputo, por financiar las agresiones de la violenta organización. Los tres son hermanos de Luis “Toto” Caputo, el exsecretario de Finanzas de Macri y primos de Nicolás "Nicky" Caputo, el hermano de la vida del expresidente. Grabois, como CFK, considera que la supuesta compra de muebles de Caputo Hermanos a la carpintería del fundador de Revolución Federal fue una “operación simulada” y se usó como coartada para proveerle dinero a los agresores. Aún no fue citado ningún Caputo.

¿Cómo fue el supuesto contacto de Caputo Hermanos con la carpintería de Morel? Según dijo el joven detenido en su declaración indagatoria, en una versión inverosímil, Rossana Pía Caputo lo contactó al pasar por la carpintería que él posee en Boulogne, partido de San Isidro. Esto habría sido a fines de 2021. Vio unos tablones de madera e ingresó al local, que no tiene cartel a la calle. Ya de por sí parece extraño que la diseñadora justo haya ingresado a la carpintería del joven por unas muy pocas tablas de madera y meses después, en mayo de 2022, justo cuando nace Revolución Federal, termine encargándole una inmensa cantidad de muebles que Morel no produce para enviar a Neuquén. Para los abogados de Cristina “todavía no se explica cómo Rossana Caputo habría terminado allí”, es decir, en la carpintería de Morel.

El foco en la financiación de Revolución Federal es clave para el devenir de la pesquisa pero también puede serlo para la del atentado contra CFK. Para los abogados de la vicepresidenta, si hay algo que está claro es que “los pagos millonarios (de Caputo Hermanos) a Morel y a sus allegados coinciden exactamente con el surgimiento de Revolución Federal y terminan con el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner”.

Un dato no debe pasarse por alto: tanto para el fiscal Pollicita como para el juez Martínez de Giorgi el atentado contra la vicepresidenta fue el punto culminante de la serie de agresiones de Revolución Federal contra diversos dirigentes políticos por lo que esta causa debiera investigarse de forma conjunta con la del intento de asesinato de Cristina, algo que fue rechazado tanto por la jueza María Eugenia Capuchetti como por los magistrados que designó Macri de la Cámara Federal porteña.

En la causa de Revolución Federal están procesados los cofundadores de la organización, Jonathan Morel y Leonardo Sosa, así como Gastón Guerra y Sabrina Basile por incitar a la violencia. Ahora, con esta medida que pide la fiscalía, se avanza en el proceso en pos de determinar si se debe llamar a indagatoria a alguno de los hermanos Caputo como piden las querellas.