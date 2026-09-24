Repudiable: denunciaron al Gobierno de Poggi por el envío de leche vencida al Hospital Pediátrico de San Luis

Una nueva polémica golpea a la salud pública puntana tras recibir leche vencida destinada a niños internados en el Hospital Pediátrico de San Luis. Frente a las repercusiones contra el gobernador Claudio Poggi, la ministra de Salud de la provincia, Teresa Nigra, reconoció la existencia de los productos por fuera de la fecha válida pero sostuvo que los menores no fueron alimentaron con esa leche y anticipó pedidos de informes para determinar responsabilidades.

{{{htmlAmp}}}

La funcionaria atribuyó el episodio a un accionar con “mala intención” por parte del personal, una explicación que generó el rechazo del gremio. Desde la seccional puntana de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), el secretario adjunto Gerónimo Ortiz cuestionó públicamente a la ministra y rechazó que se responsabilice a los empleados por las deficiencias del área.

“La ministra, en una cuestión de conciencia, admite la existencia de leche vencida, lo que se suele decir confesión de parte, relevo de prueba”, sostuvo Ortiz. Al mismo tiempo, consideró “total y absolutamente injusto” que se intente responsabilizar públicamente a los trabajadores por una situación que, según planteó, excede sus tareas cotidianas.

El dirigente sindical también vinculó las declaraciones de Nigra con lo que considera una política de hostigamiento hacia los trabajadores de la salud. “Ha quedado claramente ratificado que la persecución y las amenazas son un estilo de vida y una política de Estado”, afirmó.

En medio de la tensión, ATSA anticipó que analizará posibles acciones legales a través de sus asesores jurídicos. El gremio sostuvo que buscará evitar que los trabajadores sean responsabilizados por las deficiencias operativas del hospital.

El episodio se suma a los cuestionamientos surgidos en torno al funcionamiento del Pediátrico, luego de que trascendiera la presencia de insumos vencidos y dificultades vinculadas con recursos del establecimiento. La investigación administrativa anunciada por el Ministerio de Salud deberá determinar ahora las responsabilidades correspondientes.

Un antecedente con los alimentos escolares

El episodio del Pediátrico se suma a denuncias previas sobre la calidad de los alimentos destinados a niños y adolescentes en San Luis. En marzo de 2026, durante el inicio del ciclo lectivo, se difundieron imágenes de viandas entregadas mediante el Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE), con cuestionamientos sobre el estado y la calidad de los alimentos.

Todo comenzó cuando distintos medios locales se hicieron eco de imágenes difundidas por el dirigente político y social Daniel Sosa, referente del Movimiento Evita en San Luis, a través de redes sociales, en donde se veía la comida que brindaba el PANE en una escuela primaria de La Toma, departamento Pringles. Entre las imágenes se pueden ver un sánguche con una feta de queso y una tarta individual con "una pincelada de acelga y unos granitos de choclo", según indicó Sosa.

El asistente de educación especial provincial y dirigente del Partido Justicialista en Junin, Guillermo "Willy" Braun, explicó que esta situación no es un caso aislado del departamento Pringles, sino que se trata de un problema estructural en toda la infraestructura educativa puntana. "Ninguna escuela de San Luis tiene un comedor. Muchas veces los chicos comen en los mismos bancos en donde estudian", detalló el referente a El Destape. En este sentido, este mismo medio se contactó con un padre de Merlo quién expresó que "la más chica ya ni quiere tomar más leche con chocolate, y la más grande no quiere saber nada con carnes por la cocción".

En esta misma línea, el dirigente aseguró que la comida se transporta en remises hacia las instituciones educativas, por lo que "se está entregando comida en un lugar que no tiene las condiciones sanitarias que corresponden para los chicos".

Sin embargo, no es la primera vez que el PANE se encuentra en el centro de la polémica: durante el 2025 se reportaron numerosos casos de intoxicación en distintos puntos de la provincia, sin respuesta oficial por parte del Gobierno provincial frente a las denuncias de las decenas de familias afectadas. Entre los principales casos se destacan el 25 de marzo, en la escuela técnica N° 15 Agustín Mercau de Villa Mercedes, 70 alumnos intoxicados con salmonella, así como también alumnos en la ex Bellas Artes que encontraron gusanos en sus viandas.