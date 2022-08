El gobierno porteño advierte por más represión frente a la casa de Cristina: "No va a temblar el pulso"

Lo afirmó el ministro de Seguridad porteño en relación a la represión a los militantes que se movilizaron frente a la casa de la vicepresidenta. Afirmó que buscan recuperar la paz.

Tras la represión a los manifestantes que se movilizaron en apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, frente a su casa en Recoleta, el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, aseguró este lunes que "no le va a temblar el pulso cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social". "Es nuestra responsabilidad como funcionarios agotar todas las instancias de diálogo antes de llegar a esa medida”, afirmó D’Alessandro en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Durante la entrevista, Feimann le preguntó "si le da la sensación de que Cristina está buscando un muerto", a lo que el funcionario respondió: "Me quedó claro el sábado. No sé si la Vicepresidente, pero todo ese sector está generando un escenario para que pase cualquier cosa, incluso hechos de sangre".

Represión en lo de CFK

Respecto a la represión frente a la casa de Cristina, el funcionario justificó el accionar de los policías y enfatizó que "no quiero redoblantes, no quiero cortes de calles, no quiero fuegos artificiales y ése fue el compromiso que asumieron ellos". "Lo cumplieron hasta ayer, a las 19, cuando llegaron 350 militantes de Ituzaingó y cortaron la calle. Volvió la Infantería y restituimos la circulación; gracias a Dios no hubo enfrentamientos”, agregó.

"Hubo parrillas y las sacamos. Hubo batucadas y las sacamos, y hubo fuegos artificiales, que identificamos. Imaginen adultos mayores queriendo dormir, gente enferma, chicos con autismo soportando esta situación todos los días... Intentamos el diálogo, obviamente tuvimos oídos sordos y el sábado pretendían amanecer con una feria y una especie de acampe todo el fin de semana. Dijimos “no, este es el límite”", lanzó D'alessandro.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió con palos, agua lanzada desde camiones hidrantes y gases lacrimógenos a los militantes que se habían congregado en cercanías del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el barrio de Recoleta para darle su apoyo. Los incidentes comenzaron luego de que un grupo de manifestantes tumbara las vallas que ordenó colocar cerca del departamento de la exmandataria el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La policía lanzó agua desde camiones hidrantes, golpeó con bastones y gases lacrimógenos sobre la multitud. Además, el periodista Ezequiel Guazzora fue golpeado en la cabeza por la acción de los efectivos policiales y había otras personas que habían sido heridos. El diputado bonaerense Matías Molle, el exlegislador provincial Facundo Tignanelli y el periodista y funcionario bonaerense Fabián "Conu" Rodríguez también resultaron apresados por la Policía de la Ciudad, según consignó el canal A24.

Pese a las imágenes que demuestran la represión, el funcionario del PRO la negó. "La Policía no avanzó en ningún momento. La Policía estaba detrás de las vallas y ellos fueron a tirar las vallas y a agredir de forma violenta. La Policía sólo quiso contener y hay 20 efectivos que están heridos. No se tiraron balas de gomas ni gases lacrimógenos. Lo único que se hizo fue contener la situación", minimizó.

Agresión a Máximo Kirchner

En esta misma línea, D'alessandro desmintió la agresión que sufrió Máximo Kirchner y se contradijo: "Bajo ningún punto de vista las imágenes muestran que le hayan pegado o algo por el estilo. Quisieron avasallar a la Policía, quisieron pasar por arriba". "Estuvieron entrando y saliendo todo el día diferentes funcionarios. No había problemas. Lo que quisieron fue imponerse por la violencia, generar un escenario de violencia. Están generando una situación muy compleja. No se puede dirimir la situación judicial de la Vicepresidente en la calle", agregó.

Por último, el funcionario de la cartera de seguridad protagonizó una polémica afirmación ante la pregunta de Feimann sobre si Cristina estaba buscando un muerto. "Me quedó claro el sábado. No sé si la Vicepresidente, pero todo ese sector está generando un escenario para que pase cualquier cosa, incluso hechos de sangre", completó.