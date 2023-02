Gimnasia-Boca: Confirman que había más personas de las permitidas y el fiscal avanza en la hipótesis de la sobreventa

En la causa judicial declararon veedores de AFA que confirmaron que hubo “3.500 personas ingresaron con una entrada que no correspondía” en el partido de Gimnasia-Boca el año pasado en donde hubo una brutal represión y murió un hincha. Qué declararon el titular de la APREVIDE y el ex presidente del Lobo.

El titular de la UFI N°5, Juan Menucci, avanza con la investigación de lo ocurrido en el partido de Gimnasia-Boca el año pasado en donde hubo una brutal represión y murió un hincha y, hasta el momento, pudo constatar que “3.500 personas ingresaron con una entrada que no correspondía”, por lo que avanza en la hipótesis de “sobreventa de entradas”. Además confirmó una impericia por parte de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), a cargo de Eduardo Aparicio.

El 23 de noviembre pasado, Menucci acusó de “estrago culposo agravado por causar la muerte de una persona (César Lolo Regueiro)” a Gabriel Pellegrino (ex presidente del Lobo), Sebastián Perea (Jefe de la Departamental), Juan Manuel Gorbaran (comisario) y Eduardo Aparicio (titular de APREVIDE) . Para el fiscal “desde distintas posiciones, (los acusados) se erigieron como organizadores, responsables y garantes de la seguridad del partido de fútbol entre el club Atlético Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Cada uno de ellos ha realizado un aporte negligente y/o imprudente que derivó en el resultado lesivo, como si todos pusieran una piedra sobre una superficie de cristal que por sí sola no lo rompería pero en conjunto vence su resistencia”, dictaminó el Fiscal.

Según pudo averiguar El Destape de fuentes con acceso al expediente, la hipótesis de la "sobreventa de entradas” toma fuerza gracias al testimonio de Alberto Balestrini, veedor y encargado general del cuerpo de inspectores de AFA. "Mucha gente que ingresaba con una suerte de bonos, no siendo detenidos por nadie, les cortaban los papelitos, la gente ingresaba y no sabemos la procedencia de los mismos”, dijo durante su declaración en la causa. Además afirmó que “hubo 3.500 personas que ingresaron con una entrada que no correspondía”.

Balestrini también confirmó en la declaración en sede judicial que, como en cada uno de los partidos a los que asiste, “hicimos un informe para AFA”. En el mismo dijo que “constan entradas que decían ‘bonos’ que no eran acompañadas por la (entrada) general o el carnet, por lo tanto para nosotros no tiene validez”. Además ratificó que las mismas “nunca fueron informadas por el Club”, por lo que “es una entrada que no consta”.

El empleado de AFA explicó que la tarea de un veedor es “hacer un control visual en cada puerta” de ingreso a la cancha. “Hacemos una inspección en la venta de entradas y control de ingreso de los espectadores, siempre en las puertas de acceso, nunca en la perimetral”, remarcó. Francisco Peralta, otro veedor de AFA, declaró en la misma línea: “Nosotros no tocamos entradas, en caso de ver una irregularidad hacemos el informe (a AFA) pero no intervenimos”.

Fuentes judiciales detallaron a este medio que “el tope de entradas está dado por el estadio y su capacidad”. De los testimonio de los veedores, se desprende que “AFA solo da entradas generales, las de protocolo son solo para el Palco de Honor y Oficial y corresponden al club”. Del precio neto, “un 10% va a AFA”. Además, la habilitación de la cancha de fútbol de Gimnasia es una tarea que le compete a la Municipalidad de La Plata. En el caso del partido en cuestión la habilitación fue para 27.703 personas.

APREVIDE y un estudio clave que no fue

El 28 de diciembre pasado, Eduardo Aparicio, titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), declaró en la UFI n°5 y negó haber realizado una “evaluación de riesgo” del partido. “No es una acción propia de la APREVIDE ya que a partir del dictado del decreto 275/21 no se encuentra computada como acción de la agencia”, declaró.

Sin embargo, la declaración se contradice con el marco normativo de la APREVIDE. El Decreto 275/21, específicamente en el anexo 2 N, que detalla las tareas del organismo señala que debe “calificar los encuentros deportivos según la peligrosidad de los mismos”. El organismo no lo hizo. Por este motivo, el fiscal Juan Menucci, investiga el accionar de su titular y responsabilidades en los incidentes ocurridos.

¿Qué es una evaluación de riesgo y para qué sirve? Según explicaron fuentes judiciales a este medio, “es una planilla que efectúa un análisis de los eventos a disputarse y sirve para tener una mejor preparación del operativo de seguridad”, entre otros aspectos.

A modo de ejemplo se detalla una planilla de evaluación de riesgo para partidos de fútbol realizada por la resolución Nº 1949/99 de la entonces secretaría de Seguridad del Interior.

Para el fiscal, según consta en un escrito de noviembre pasado, Aparicio “incumplió con los deberes a su cargo en lo concerniente a calificar el riesgo del encuentro, permitir el desarrollo de éste en un estadio que no permitía las garantías de seguridad para un partido de esas características en horario nocturno, y con los intereses en juego sin arbitrar los mecanismos tendientes a asegurar la integridad física de todos los que allí concurrieron”.

El silencio del ex presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata

El martes 7 de enero, Gabriel Pellegrino presentó un escrito y se negó a declarar. Para Menucci, el expresidente “al menos sentó las bases para que concurra una gran cantidad de personas al estadio mayor al aforo permitido- realizando o favoreciendo una emisión descontrolada de entradas (mediante la venta de generales, la entrega de entradas de protocolo y no incorporando las medidas de seguridad impuestas legalmente para su confección y entrega), y no asegurando el funcionamiento de los correspondientes molinetes de control o la incorporación de medidas alternativas a éstos”.

Finalmente, a Sebastián Perea (Jefe de la Departamental), Juan Manuel Gorbarán (comisario), el Fiscal entiende que “el Supervisor y el Jefe policial del Operativo tampoco cumplieron con sus obligaciones legales, ya que, cuanto menos consensuaron que se utilice una cantidad de personal policial menor al necesario para mantener la seguridad sin tomar en consideración, junto al secretario Ejecutivo de APREVIDE, todas las variables del encuentro”. Todos los acusados están en libertad.