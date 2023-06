Milagro Sala sobre Morales: "Que pare con los grupos de tareas"

La dirigente social se refirió el allanamiento que padeció en su domicilio, en el marco de la represión en Jujuy por la reforma constitucional.

La dirigente de la agrupación Tupac Amaru Milagro Sala se refirió al allanamiento a su domicilio realizado este jueves, en el marco de la represión en Jujuy, y en ese marco apuntó contra el gobernador Gerardo Morales y le reclamó "que pare con los grupos de tarea".

"Yo creo que hay que hacer dos cosas: que la reforma sea anticonstitucional y segundo que pare la represión y los grupos de tareas que tiene para las casas de los que están militando. Hay gente que no aparece, gente baleados y lastimada. Hay que parar esto, porque es una locura. De eso me culpa Morales, los jujeños no son sonsos y no se llevan de lo que dice Milagro Sala, sino de lo que viven día a día", declaró en diálogo con El Destape Radio.

Respecto al allanamiento, la dirigente social afirmó que las fuerzas de seguridad entraron "de prepo, buscando plata, armas y drogas ¿de dónde va a haber dinero?". Según conjeturó, desde el gobierno del precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio la quieren "involucrar con lo que pasó el 20 de junio cuando el pueblo jujeño se levantó y dijo no a la reforma de la Constitución".

"El sueño de Morales es volverme a llevar a la cárcel y hacer sentir que todo lo que sucede en la provincia lo organizo yo. Están los maestros, los pueblos originarios, los mineros, los vecinos comunes y varios sectores", señaló.

El allanamiento fue dictado por el juez Rodolfo Fernández con la intervención del fiscal Diego Funes. En el medio del operativo, el marido de Sala se descompensó.

"Mi marido está mal, ya es público que le quedan pocos días de vida y ayer lo trajimos para que pase sus últimos días en mi casa", relató Sala "unos compañeros que se enteraron vinieron a verme y les sacaron los celulares y los trataron mal".

Sala afirmó que todavía hay cortes en distintos puntos de la provincia. "Morales creía que si arreglaba con los maestros se terminaba. Ellos no aceptaron las paritarias, pese a que los apretaron bastante. Ayer hubo una marcha de antorchas muy grandes"

"Están reventando las casas de muchos militantes. A uno llamado Domínguez le pusieron un arma en la cabeza", denunció, para luego añadir: "No para la represión, ni las camionetas con encapuchados que entran a las casas y se meten en las movilizaciones para atropellar a los manifestantes".

Finalmente, la dirigente social sostuvo que "la reforma de la Constitución daña al pueblo" de la provincia norteña y que "los jujeños se están cagando de hambre".

"A mi me gustaría que alguien venga a Jujuy y que vea lo que está pasando. No puede seguir que sigan las camionetas con encapuchados golpeando gente o metiéndoles presos y hacerle decir las mentiras que dicen ellos", cerró.