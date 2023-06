CFK sobre la declaración de la ONU: "Gobernador Morales, deje de hacer el ridículo"

La Vicepresidenta se hizo eco de la oficina regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y le apuntó al Gobernador jujeño: "¿Qué más necesita para admitir su responsabilidad y actuar en consecuencia?" "Usted es el primer y gran responsable", advirtió.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió este miércoles a apuntarle al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a partir de las declaraciones que difundió la oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que hizo "un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural" y pidió a "las autoridades, provinciales y nacionales investigar con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy".

"¿Leyó bien Morales lo que dice el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos? ¿Qué más necesita para admitir su responsabilidad y actuar en consecuencia?", se preguntó la Vicepresidenta en un tuit. "Hágase cargo y proceda como se lo pide el representante del Alto Comisionado: “hacer un llamado al diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas para superar la crisis que en este momento vive la provincia de Jujuy. La Oficina estima que es de suma importancia evitar una escalada de violencia", continuó.

"Y sobre todo, gobernador Morales… deje de hacer el ridículo echándole la culpa a los demás de lo que sucede en Jujuy. Usted es el primer y gran responsable", concluyó.

La ex presidenta recordó en su mensaje que ayer martes ya se había exprimido la OEA sobre la represión del Gobierno jujeño contra las manifestaciones que rechazan la reforma constitucional aprobada la semana pasada y jurada ese mismo martes, mientras afuera, en la calle, la Policía provincial volvía a reprimir, provocando más de 170 heridos y casi 70 arrestos.

"Hoy, es el mundo a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, en una carta dirigida a usted Gobernador Morales, le reclama en los siguientes términos. Cito textual: 'El objeto de la presente comunicación es expresar la preocupación de la Oficina que represento por la gestión de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado. Hemos recibido informaciones sobre hechos que podrían constituir un uso indebido de la fuerza en contra de personas en el contexto de las manifestaciones. La Oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo'".

El nuevo ataque de Morales al Gobierno nacional

"No me sorprende el nivel de hipocresía y cinismo de un Gobierno nacional que sigue fogoneando la violencia", escribió en Twitter el Gobernador jujeño y publicó parte de la conferencia de prensa de esta mañana del ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, quien ratificó que las fuerzas federales no están actuando en esa provincia norteña y que aún no recibió ninguna notificación de la Justicia federal para hacerlo. El martes a la noche, se conoció por los medios locales que un juez federal subrogante en Jujuy había firmado una orden para que la Gendarmería garantizara la libre circulación en las rutas de la provincia. Aníbal aclaró que no recibió una notificación aún. Morales publicó esa orden en su red social. "A las 15:40 del día de ayer salieron las notificaciones y a las 17:00 ya tenía Gendarmería en su poder la orden del juez", aseguró.

Antes de finalizar, el Gobernador jujeño volvió a apuntar contra el Poder Ejecutivo liderado por Alberto Fernández: "El accionar del Gobierno nacional forma parte de una decisión arbitraria: acompañar a los delincuentes y joderle la vida al pueblo jujeño. ¡No nos van a torcer el brazo!"