"Berreta": fuerte cruce de Aníbal Fernández a Morales por Jujuy

El precandidato a vicepresidente por JxC volvió a lanzar acusaciones contra el oficialismo en redes y el ministro de Seguridad lo acusó de "mentiroso".

El gobernador y precandidato a vicepresidente en la fórmula de Juntos por el Cambio (JxC) que lidera Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, cuestionó el rol de la Gendarmería frente a las manifestaciones y protestas contra la reforma constitucional en Jujuy. Frente a las críticas, palpitando las elecciones 2023, el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, salió a cruzarlo y lo tildó de "mentiroso".

"¡Gran actuación de Gendarmería por orden del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en los cortes que promueve el presidente Alberto Fernández en Jujuy!", escribió el mandatario provincial a través de sus redes sociales. Y junto a una imagen, agregó: "Me dicen que además el gendarme se saca una selfie con los que cometen el delito de cortar una ruta… ¡Así estamos! ¡Pero ya se van!".

Ante la publicación, Aníbal Fernández le contestó a través de Twitter y desmintió la fotografía. "¡Qué pedazo de berreta! La ruta no está demarcada. Los efectivos de seguridad vial no usan casco. Los 'manifestantes' no son de la zona. Están con un tractor y acá no hay cortes con tractor. Las posiciones son diferentes. Atrás del gendarme se ve un zapato... Tomátelas mentiroso", lanzó.

En esa misma línea, el ministro de Seguridad de la Nación acusó: "Gobernador Morales... Esta es la segunda fake news que proviniendo de su mano, publica sobre las protestas ¿Se acuerda? Ojalá se acuerde… Con la primera se hizo el distraído y la borró". Y sentenció: "Somos pocos y nos conocemos mucho, gobernador…".

Es la tercera vez que Morales intenta, a través de su cuenta personal, lanzar acusaciones a Nación a partir de material gráfico. La primera fue cuando publicó una serie de chats, de dudosa procedencia y que no tuvieron la repercusión esperada. La segunda, publicó una foto antigua de militantes de La Cámpora en otro lugar y bajo otras circunstancias para hacerlos pasar por manifestantes jujeños. En esa oportunidad, cientos de personas salieron a desmentirlo y tuvo que borrar la publicación.

"¿Ustedes pueden creer semejante estupidez? Díganme una persona que haya actuado de forma impulsada, financiada e incitada para ir a provocar a Jujuy. ¿A quién se le ocurre? Que muestre las pruebas y que haga la denuncia", había dicho el ministro Fernández en aquella ocasión.